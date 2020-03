“¡No puede ser!”: Livia Brito se lanza con todo contra López Obrador por coronavirus

Se suma a Thalía para alzar la voz contra el presidente mexicano

La tarde de ayer Thalía criticó a Andrés Manuel López Obrador tras ver un video en el que le dice a los mexicanos que sigan saliendo a las calles pese a las consecuencias de la pandemia de coronavirus y ahora es Livia Brito quien reacciona a este audiovisual asegurando que no entiende la actitud del presidente.

Mediante sus Instagram Stories, la protagonista de “Médicos: Línea de Vida” aseguró que no entiende la falta de compromiso del mandatario mexicano para tomar todas las medidas necesarias para combatir esta crisis de salud, especialmente la de quedarse en los hogares realizando una cuarentena para evitar contagios.

“Generalmente no me meto en la política, pero esto ya es demasiado. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente. ¿Qué no se da cuenta de todos los ejemplos de los demás países para que usted nos venga a decir que nos va a avisar cuando vamos a quedarnos encerrados? ¿Es en serio? No puede ser que usted, que es la cabeza de este país, le diga a sus mexicanos que sigan saliendo cuando se está viendo la cantidad de muertes que hay todos los días por la enfermedad”, dijo Livia muy molesta.

🇲🇽 | CORONAVIRUS: Pdte de México, López Obrador: "Yo les voy a decir cuándo no salir". pic.twitter.com/cqtHnzNX92 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 24, 2020

Para finalizar, la actriz señaló que ella se encuentra recuperándose de una gripa, pero le preocupa pensar que podría estar contagiada con el coronavirus. Asimismo, exhortó a sus seguidores a no hacer caso al consejo del Presidente de salir a las calles, pues eso va en contra de todo lo que otros países del mundo han implementado.