Depilación definitiva, ventajas de una depilación láser

La aparición del láser en el ámbito de la depilación fue una bisagra que marcó un antes y un después

La depilación láser hoy día representa la opción número uno en depilación definitiva, sobre todo para aquellas personas con piel sensible o excesiva cantidad de vello que no encontraron respuesta satisfactoria en métodos tradicionales.

La depilación láser es por tanto, para hombres y mujeres, la respuesta más efectiva ante el problema del vello corporal y la tendencia a desarrollar foliculitis.

Este sistema permite eliminar el vello de forma permanente y segura, sin dolor, molestias intensas o complicaciones dérmicas, como suele suceder con otros sistemas de eliminación del pelo por tracción.

Qué es la Depilación Definitiva Láser

La depilación láser se emplea desde la década de los 90 para eliminar el pelo corporal no deseado. Cabe destacar que los equipos han evolucionado muchísimo desde aquel entonces, mejorando su eficacia como reduciendo considerablemente las molestias experimentadas durante el proceso.

El primer láser que se usó en depilación fue el Láser Rubí, el cual tenía muchas limitaciones, solo podía usarse en pieles muy claras y era propenso a generar quemaduras.

Posteriormente surgieron el Láser Alejandrita, Láser Diodo y Láser Neodimio-Yag, los que resultaron mucho más eficaces y seguros.

En la depilación láser se utiliza energía lumínica, la que es monocromática, precisa y capaz de generar una intensa temperatura en el sector puntual donde se la aplica.

Esta luz se absorbe por la melanina contenida en el tallo del vello, se transforma en energía térmica y eleva la temperatura del folículo piloso hasta conseguir su destrucción, y por consecuencia la eliminación permanente del pelo.

El proceso de fotodepilación se efectúa durante la fase anágena (crecimiento) del vello, razón por la que hay que rasurarse antes de la sesión y nunca eliminar el pelo por tracción.

Ante la existencia del pelo bajo la piel, la energía lumínica puede alcanzar el folículo y destruirlo, impidiendo que el vello se nutra y termina cayéndose.

Cada sistema láser usado en depilación tiene una longitud de onda determinada, de este modo la energía es absorbida solo por la melanina del pelo y no por la piel, lo que asegura la inocuidad del sistema y nulo riesgo de quemaduras.

Es por esta cualidad que los láseres de la actualidad pueden emplearse en un amplio rango de fototipos, incluso en pieles bronceadas. Cabe destacar que no todos los láser son aptos para todo mundo, la elección de uno u otro depende de las características de la persona.

Ventajas de la Depilación Láser

El empleo del láser en la depilación corporal es ampliamente beneficioso ante otros sistemas, ya que:

· Elimina el vello no deseado y mejora el aspecto de la piel.

· Quita la sombra de los folículos (en especial la sombra de barba y axilas).

· La piel tratada queda suave.

· No genera foliculitis.

· Es efectivo en pocas sesiones, no genera molestias intolerables.

· Mejora la piel que ha quedado manchada por la depilación con cera.

· Elimina las asperezas que pueden haber quedado por el empleo de otros sistemas depilatorios.

· No daña la piel, es ideal para la depilación de pieles sensibles y con tendencia a vellos encarnados.

· El resultado perdura en el tiempo. Si bien necesita de sesiones de mantenimiento, el pelo residual que pudiese salir es mucho más delgado, claro y en menor cantidad que antes.

· No causa derrames ni varículas, como sucede con la cera.

· A la larga es un tratamiento menos costoso que la cera, ya que implica menos sesiones y no debe efectuarse de por vida.

· Da la seguridad de poder desvestir cualquier zona del cuerpo sin temor a que haya vellos.

La depilación láser es sumamente eficaz, además existen diferentes sistemas y longitudes de onda en cada uno, por lo que se puede adaptar el tratamiento al tipo de vello, calibre, profundidad, y características personales.

De ahí radica la importancia de realizar el tratamiento en manos de profesionales, no solo para asegurar la eficacia del mismo y no tirar el dinero a la basura, sino también para evitar complicaciones que puedan acontecer por errores humanos.