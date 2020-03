Le piden a Rosie Rivera que se ponga maquillaje

En Instagram hay quien dice que Rosie sin maquillaje se parece a Lupillo Rivera

Foto: Amy Sussman/Getty Images for People en Español

Rosie Rivera compartió en Instagram un vídeo junto al cual escribió el siguiente mensaje: “Sigue orando, sigue la ley, y cuídate físicamente . Tendremos fé en lo positivo y que todo saldrá bien.Todo lo que el enemigo quiere usar para mal, Dios lo usa para bien”.

En la reproducción ésta aparece sin maquillaje, y Myrka Dellanos llegó a la red para apoyarla y reconocer su belleza. “You look so pretty without makeup! #Blessedgene”, escribió la nueva presentadora de Al Rojo Vivo en Telemundo.

Sin embargo no todos compartieron las palabras de Myrka y hay quienes le piden por Dios que se ponga maquillaje, y sin éste incluso la comparan con Lupillo Rivera.

Aquí los mensajes que ha recibido la tía de Chiquis Rivera: