Tips para que tu perro no esconda comida y juguetes

Algunos canes tienen la costumbre de esconder parte de su comida o juguetes en diferentes lugares o muebles de la casa como el sofá, su cama o enterrar comida en el jardín. Esto tiene su explicación en sus lejanos orígenes de cazador y su ancestro el lobo, quienes utilizan ese recurso porque no siempre es seguro que vayan a alimentarse cada día, ni tener toda la cantidad que necesitan. Algunas acciones podrán evitar ese comportamiento.

El alimento actual de los perros no se parece a las grandes piezas de caza de los lobos, así que es más difícil que el perro esconda comida en el hogar. Sin embargo, los canes guardan snacks tipo huesos, tendones, cuernos que compramos para ellos porque no es un alimento fácil de consumir inmediatamente, de acuerdo con Mis Animales.

Si bien este comportamiento no es necesariamente negativo, la comida escondida durante mucho tiempo puede pudrirse y oler mal. Los perros también tienden a esconder alimentos cuando convive más de un perro en casa y así tiene acceso exclusivo a ellos y sus juguetes.

Estas acciones no son tan complicadas de corregir. Lo que no se debe hacer es regañar al perro cuando se encuentra su escondite, ya que no lo relacionará con algo negativo. En primer lugar hay que comprobar que se le está dando la ración adecuada de comida, según su edad y peso ideal.

Además, se debe tener un horario de comidas establecido y no dejarle a su disposición su plato de comida durante todo el día. De igual manera, se pueden realizar juegos de olfato para que la busque, pues impedirá que haga nuevos escondites y potenciará su sentido del olfato.

No lo dejes sin supervisión cuando come un snack grande como un hueso, permítele que disfrute de su recompensa, pero retírala pasado un tiempo. Adquiere suficientes recursos para evitar competencia entre tus perros, ya que si hay dónde descansar, juguetes, platos y atención no sentirán la necesidad de competir.

