Fotos y video: Bad Bunny y Joan Smalls protagonizan portada de la revista Vogue México

No fue el primer encuentro entre ellos. Se conocían previamente, pero sí fue la primera vez que sus mundos se unieron para un trabajo en común. La supermodelo Joan Smalls y la superestrella urbana Bad Bunny, ambos puertorriqueños, son los protagonistas de la portada de la famosa revista Vogue, edición de México.

En la publicación, se resalta la trascendencia de ambas personalidades latinas en los ámbitos de la moda y de la música.

“Me da mucho orgullo ver que hay tantos de nosotros, sin importar si venimos de Puerto Rico, Cuba, México, Colombia o Venezuela. Todos tenemos algo en común: la cultura y el lenguaje. Ver eso en plataformas tan grandes como el Super Bowl manda un mensaje claro: siempre estuvimos aquí pero ahora se nos está dando la oportunidad de expresarnos”, dijo Smalls a la publicación.

El trapero destacó el reciente “Super Bowl” como una reafirmación de poder latino y de la presencia de la música que representa a nivel mundial. “La música latina se escucha más que nunca. El reguetón y los ritmos urbanos están tomando un puesto importante en la historia de la música. Quienes antes escuchaban artistas como Michael Jackson, ahora me reconocen a mí y a otros artistas del género. Nunca imaginé cantar en el Super Bowl. Aun así, sin cantar en inglés, es un movimiento en el que la música habla por sí sola y se conecta con todo el mundo”, dijo.

Bad Bunny recordó cómo se formó escuchando a sus colegas Daddy Yankee, Nicky Jam y Wisin & Yandel, y cómo ahora la música urbana pasó a ser parte de la identidad cultural latina. “El reguetón se volvió parte de la cultura latina y yo creo que el mensaje principal es la autenticidad, y el hecho de que cualquiera puede ser como quiera”, apuntó el trapero.

Smalls, por su lado, habló de su desarrollo en las pasarelas hasta llegar a establecer su nombre entre las más grandes de esa industria. “Mucha gente asume que fue fácil para mí, quizá porque lo hice parecer así, pero no lo fue. Me gustaría dejar una puerta abierta en donde más personas puedan venir y no tengan que lidiar con las dificultades que yo tuve, que ellos sigan peleando contra esas puertas cerradas que aún hay. Quiero que las personas, especialmente las mujeres, no sientan que no pueden alzar sus voces”, compartió.

Ambas estrellas dejaron saber qué extraña cada uno de la isla, y qué los hace distintos, siendo latinos. “Crecemos con mucho sentido familiar. Somos felices, trabajadores y nos gusta gozar la vida, pero lo más importante es que siempre cuidamos de la familia”, apuntó el Conejo Malo.