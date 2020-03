¿Kourtney Kardashian sale de “Keeping Up With the Kardashians”?

En el primer capítulo del show familiar se ha podido ver que los golpes más fuertes los dio Kim Kardashian

¡Kourtney Kardashian le dice adiós a Keeping Up With the Kardashians! La mayor del clan ha decidido dejar el programa, o al menos eso es lo que ha dado a entender en Twitter.

Un fan del show escribió el siguiente comentario en la red: “Kourtney Kardashian necesita renunciar al programa. Estoy cansado de ver que nunca quiere grabar”. La respuesta de Kourtney no se hizo esperar y contestó con un contundente: “Eso hice. Adiós”.

A través de Twitter la respuesta del público hacía Kourtney parece ser favorecedora. En la nueva temporada del programa -temporada 17- se ha podido ver que ésta se ha cansado de ver su vida expuesta ante la opinión pública, y también está exhausta de escuchar todo lo que su hermana Kim Kardashian deslegitima todo lo que hace.

Pero todo parece indicar que esta será la última temporada de Kourtney en el famoso show familiar. Sobre todo porque la pelea verbal y física de Kourtney y Kim Kardashian llegó a puntos insospechados. Sin embargo no cabe duda que el regreso de la familia a la televisión ha sido un éxito, puesto que son tendencia en Twitter para el cierre de esta nota.

Hay que destacar que durante los primeros avances los golpes más fuertes parecían provenir de Kourtney, pero fue Kim quien lanzó las primeras patadas, para después buscar de nuevo a su hermana y darle dos cachetadas.