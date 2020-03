“No descarto volver al América”: Raúl Jiménez quiere regresar a las Águilas en un futuro

El canterano azulcrema desea ser entrenador o comentarista de TV después de su retiro

Raúl Jiménez es el último gran delantero que ha salido de la cantera del América. Tras coronarse campeón con las Águilas en el Clausura 2013, Jiménez emigró al fútbol Europeo y actualmente es uno de los mejores delanteros de la Premier League y goleador histórico del Wolverhampton.

Pese a tener una gran temporada en Inglaterra, Raúl Jiménez no olvida los colores del América y no descarta la posibilidad de regresar al club más adelante. Así lo declaró en un Facebook Live que hizo para sus fans desde casa.

Al ser cuestionado sobre si volvería al equipo que lo vio nacer, el delantero declaró que no descarta volver a México: “En un futuro, la estoy pasando bien en Europa, pero no descarto volver al América”, confesó Jiménez.

El 9 del Wolverhampton también habló sobre sus planes a futuro y reveló que tras su retiro quiere seguir ligado a las canchas, ya sea como entrenador o en la televisión: “En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir en el fútbol”.

Revive el Facebook Live de Raúl Jiménez a continuación: