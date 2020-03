¡Brutal! Las tremendas cachetadas que Kim Kardashian le dio a su hermana Kourtney

Todo se salió fuera de control y ni Khloé Kardashian las pudo detener

Kim Kardashian se fue en contra de su hermana mayor Kourtney Kardashian en el primer capítulo de la temporada 18 de “Keeping Up With the Kardashians“.

Desde la temporada pasada Kourtney había expresado que ya no quería estar en el “reality” familiar porque le quita mucho tiempo. Ella prefiere compartir su tiempo extra con sus hijos y en otros compromisos adquiridos.

En la escena final del primer episodio, Kim dice que tanto ella como su hermana Khloé Kardashian tiene una gran ética de trabajo. El tema salió en la conversación porque su otra hermana Kylie Jenner estaba enferma y por eso había dejado de ir a modelar en la pasarela de Balmain. Kim decía que si hubiese sido ella o Khloé, hubieran ido aunque estuvieran moribundas.

Cuando Kourtney cuestionó a Kim porque decía eso y la razón por la cual no la incluía, las cosas se pusieron tensas. Todo terminó cuando Kim se le lanzó a golpes a Kourtney dándole tremendas cachetadas.

Khloé intentó separarlas pero Kim estaba dispuesta a hacerle daño a su hermana.

El capítulo terminó cuando Kim le dio otros dos golpes.