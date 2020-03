Chivas tendría en la mira al hijo del ‘Loco’ Abreu

El hijo del uruguayo habló sobre una supesta oferta del Rebaño

Desde hace unos meses salió a la luz la versión de que las Chivas estaban muy interesadas en contar con Diego Abreu, hijo del uruguayo Sebastián Abreu que brilló en la Liga MX, y que incluso ya habían hecho una oferta.

El chico de 16 años milita actualmente en el Defensor Sporting de Uruguay, pero tiene nacionalidad mexicana, ya que nació en el país azteca cuando su padre jugaba en la Liga MX, por lo que cumple con el estatuto del Rebaño que indica que solo pueden tener jugadores mexicanos.

En entrevista con TVC Deportes, Diego habló sobre el interés del Guadalajara e indicó que no sabe nada el respecto, pero apuntó que sería lindo jugar con el Rebaño.

“Yo no estoy al tanto del tema, porque lo hablan mi padre y mi representante. Solo cuándo hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada. Estuve hablando con algunos compañeros de Chivas, me contaron del club, de la formación de los jugadores, y me hablaron muy bien, así que sería lindo”, dijo el delantero.

De igual forma, apuntó que fue una gran experiencia haber asistido a una convocatoria de la Selección Mexicana Sub-18 y le gusta la idea de representar al Tri.

“El llamado me alegró, no me la esperaba. No venía teniendo ritmo de juego y a pesar de eso me convocaron. Estoy muy agradecido. Me trataron de manera increíble, les tome un cariño muy grande. Si se da de representar a México en el futuro, lo haremos”, agregó el futbolista.