Cómo protegerte contra el coronavirus cuando cargas gasolina

A pesar del distanciamiento social y de los lugares cerrados (procedimientos diseñados para detener la propagación del nuevo coronavirus), algunos trabajadores esenciales todavía tienen que viajar en sus coches. Y otras personas tienen que conducir a lugares para obtener alimentos, medicamentos y otros suministros y servicios.

Para muchos, eso significa que el viaje ocasional a la gasolinera es inevitable, al igual que tocar el asa de la bomba de combustible y el teclado para pagar. Los manijas de las bombas de combustible y los teclados para las tarjetas de crédito, que son áreas de alto contacto, podrían tener el virus presente, que según los expertos puede permanecer con vida durante horas o incluso días en superficies duras.

En general, tu mejor protección es lavarte las manos de manera regular y evitar tocarte la cara con las manos sin lavar. Pero hay algunas cosas que puedes hacer que te ayudarán a mantenerte seguro cuando tengas que cargar gasolina.

Los expertos en autos de CR ofrecen consejos para esta tarea.

Considera la posibilidad de llevar unos guantes desechables de nitrilo o látex en tu carro para usarlos cuando uses el asa de la bomba de gasolina. Además, puedes intentar usar toallas de papel que a veces están disponibles en la gasolinera o llevar algunas para cubrirte las manos cuando agarres el asa.

Haz lo mismo para protegerte del teclado cuando introduzcas la información de pago.

Invierte los guantes y tíralos a la basura, así como también cualquier toalla de papel que hayas usado. Usa un desinfectante para manos para asegurarte de que tus manos estén limpias después de que hayas terminado y antes de regresar a tu coche.

Limpiarte las manos después de terminar de cargar gasolina parece la precaución más rápida y fácil. Pero algunos conductores querrán tener a mano toallitas desinfectantes para limpiar el asa de la bomba de gasolina y el teclado de pago antes de usarlos.

“Este proceso garantiza que no transfiera el virus inadvertidamente desde una superficie de alto contacto, como una bomba de gasolina, a la manija de la puerta de mi vehículo, y desde ahí al interior”, dice Gabriel Shenhar, director asociado del programa de pruebas de autos de CR.

Sea cual sea el método que prefieras, nuestro mejor consejo es que te prepares con anticipación porque lavarte las manos adecuadamente con agua y jabón en una gasolinera no siempre es una opción fácil o factible.

John Eichberger, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Fuels Institute, dice que los propietarios y operadores de gasolineras están haciendo todo lo posible para combatir la propagación de COVID-19, limpiando sus instalaciones con más frecuencia. Pero eso podría no ser suficiente garantía para algunos automovilistas.

“Si los consumidores están realmente preocupados por tocar el mango de una bomba de gasolina, pueden hacer lo que hacen cuando van a una tienda de comestibles y limpiar las superficies con toallitas desinfectantes cuando necesitan tocar algo”, dice Eichberger.

Aunque no está del todo claro cuánto tiempo vive el coronavirus una vez que se adhiere a una superficie como la manija de una puerta, Eike Steinmann, virólogo de la Ruhr-Universitat Bochum en Alemania, que ha estudiado la vida de los virus en varias superficies, dice que probablemente no durarán más que unos pocos días. Stephen Thomas, MD, jefe de enfermedades infecciosas y director de salud mundial de la Upstate Medical University en Siracusa, Nueva York, dice que las bacterias y los virus existen en todas partes en el medio ambiente, y que, una vez más, tu mejor defensa es lavarte las manos frecuente y enérgicamente.

Los coronavirus están rodeados por una envoltura protectora que les ayuda a adherirse e infectar otras células. La fricción del frotamiento al lavarse las manos es suficiente para romper la capa del virus, dice Thomas.

Además, como lo harías después de cualquier viaje fuera de tu hogar durante este tiempo inusual, recuerda lavarte las manos antes de tocar cualquier cosa en casa. Los CDC recomiendan lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y, si no es posible, utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.