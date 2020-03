DT del Arsenal anuncia que se ha recuperado del COVID-19

NOTICIA. Mikel Arteta confirma que se ha recuperado del Coronavirus

“Estoy muy bien ahora. Siento que me he recuperado. Me llevó 3 o 4 días comenzar a sentirme mejor y con más energía, dejar atrás los síntomas y ahora, la verdad es que me siento muy bien ”. 🙏🏻😀 pic.twitter.com/1r5oPhL8Sv

— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 23, 2020