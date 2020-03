El calentamiento se puso intenso con María León, gracias a sus curvas y transparencias 

View this post on Instagram

Te dejo un entrenamiento intenso de pierna para que te ganes los mezcales del fin de semana desde casa. 💪🏽 🔥 #YoEntrenoEnCasa @reebokmx Warm up : 20 air squats ( sentadillas sin peso) Secuencia de pierna: 20 desplantes hacia atrás con con torción regresando a sentadilla (10 con cada pierna) 20 dead lifts ( sin peso ó peso muerto) * pueden usar una mochila / maleta con libros, un garrafón de agua. 4 vueltas al cuadro en posición de sentadilla ( walking around the box) 20 jumping squats front and back ( saltos en sentadilla hacía adelante y atrás) Lo ideal es repetir toda esta secuencia de pierna 4 veces con 40 segundos de descanso entre secuencia y secuencia … y te habrás ganado los mezcales!!!🔥🙌🏽🥰👌🏽💥