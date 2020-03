VIDEO: Un reverendo que fue el primer caso de COVID-19 en área de Dallas comparte su “horrorosa” experiencia

"Nunca había estado tan enfermo, esto no se lo deseo a ninguna persona", dice

Foto: Episcopal Diocese of Fort Worth / Cortesía

DALLAS – La primera persona diagnosticada con COVID-19 en el Condado Tarrant fue un reverendo de la Trinity Episcopal Church y semanas después de haber sufrido los efectos de la “terrible” enfermedad ahora comparte su “triunfal” recuperación.

El reverendo Robert Pace dijo que primero se sentía como si estaba sufriendo de la gripe, pero luego comenzaron los fuertes dolores de cuerpo, la fiebre, una fuerte tos y las complicaciones para respirar. La tos en especial fue abrumadora. “No podía parar de toser”, contó Pace en un video que compartió sobre su experiencia con WFAA TV en Dallas.

“Nunca había estado tan enfermo, esto no se lo deseo a ninguna persona. Fue terrible”, narró el reverendo.

Después de días muy complicados, Pace ya se encuentra en casa recuperándose y es notorio en el video que su voz se escucha raspada.

Pace comenzó a sentirse mal a finales de febrero, cinco días después de haber regresado de un viaje a Louisville. El reverendo fue a su doctor y dos veces dio negativo de gripe.

Por varios días siguió sintiendo los síntomas de gripe, pero su fiebre comenzó a bajar. Pace intentó regresar a sus actividades, pero la fiebre volvió mucho más fuerte que antes alcanzando en ocasiones los 103 grados Farenheit.

Pace dijo que no fue hasta que se enteró que una persona que asistió a la reunión en Louisville dio positivo de COVID-19 que comenzó a pensar que estaba contagiado. Ese día fue el 9 de marzo. Llamó inmediatamente a su doctor y lo recibieron en la sala de emergencias del Scott and White All Saints Medical Center de Baylor. Al siguiente día se confirmó que tenía COVID-19.

Pace fue aislado en el hospital y los doctores que lo atendieron tuvieron que hacerlo con equipo de protección. Se le administró oxígeno para ayudarlo a respirar.

Pace fue dado de alta el 11 de marzo y sometido a cuarentena en su casa donde su esposa se tuvo que proteger y Pace tuvo que aislarse en una habitación donde su esposa le llevaba la comida y medicinas a la puerta.

El 19 de marzo acabo la pesadilla para Pace y su familia al ser liberado de la cuarentena por las autoridades de la salud del Condado Tarrant. La esposa de Pace permanece en cuarentena.

Con el regreso de su voz Pace ahora ofrece sus servicios de misa en Facebook Live.

Pace aconseja a la gente que respeten las órdenes de quedarse en casa.

“Lo que nos piden las autoridades no es excesivo. No se nos pide nada que no podemos hacer. Quedarnos en casa es lo menos que podemos hacer para ayudar”, concluyó.