La Chiquibaby le ha enviado un fuerte mensaje a López Obrador, presidente de México

La conductora de Un Nuevo Día le ha pedido a AMLO que vea las noticias: "¡Ay, señor! Póngase a ver las noticias! Porque pareciera que vive en otro planeta tierra"

La Chiquibaby se ha unido a las celebridades mexicanas que le han enviado un fuerte mensaje y crítica al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la postura de su gobierno ante la pandemia del coronavirus. Como ella actrices como Eiza González, Livia Brito y Thalía le han dedicado fuertes palabras al mandatario.

¿Qué has aprendido de los momentos difíciles en tu vida que pueda servirle a aquellos que lo están pasando mal ahora?

Las experiencias de caer y subir siempre te hacen más fuerte. Yo tendía a ser de las muy preocuponas, no digo que no siga siendo, pero creo que he mejorado mucho en eso, en tratar de ver el vaso lleno cuando está pasando algo que a lo mejor te saca de tu, del “guacal” (aprieto), como dicen.

“Hay que saberse adaptar y transformarse, eso es lo que hace que un ser humano avance, ser reinvente, sea una mejor persona. Y que sepas que al final del día todo lo que comienza va a terminar y cuando volteemos atrás y vean esto que sucedió, no quiero decir que nos vamos a reír, pero vamos a respirar profundo y decir “¡mira!, todo lo que aprendimos”.

Si tuvieras enfrente al presidente de México, López Obrador, ¿qué le dirías?

¡Ay, señor! Póngase a ver las noticias! Porque pareciera que vive en otro planeta tierra y no se ha enterado lo que está sucediendo en el mundo. ¡Qué tristeza que en un país tan grande, en un país tan rico en todos los sentidos, no hagamos caso y no prevengamos!

Fuera de la salud que todos queremos en estos momentos, ¿qué deseas?

Bueno, pues sí me gustaría tener un bebé, y no sé, disfrutar de mi vida en mi nueva ciudad, que es Miami, que han pasado tantas cosas en este año que quiero disfrutarla un poquito más.

“A lo mejor comprar una casa y seguir disfrutando de mi vida con mi marido y quién quita, a lo mejor la cigüeña llega pronto”.

Bueno, ahora con la cuarentena…

Pues yo es lo que espero, porque parece que hay fiebre de embarazos, así que ¡a ver si alguna amiga me lo pega!