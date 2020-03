Angélica Vale preocupada por la salud de su mamá Angélica María

La actriz de 75 años se encuentra en cuarentena después de un viaje que realizara en avión

La mexicana Angélica Vale esta residenciada Los Ángeles, una de las ciudades con más casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Ahí, sale todos los días a hacer su programa de radio por lo que se expone de cierta forma a la pandemia que ataca al mundo actualmente. Sin embargo, ella misma afirma que está más preocupada por su mamá, la actriz Angélica María de 75 años, que por ella misma.

La angustia de la actriz parte de que su mamá regresó de México y el pasar por el aeropuerto y todo lo que un viaje implica en estos momentos, se pudo haber expuesto a un riesgo de contagio. Ésta es la razón por la que Angélica María se encuentra en cuarentena en su apartamento en Los Ángeles, California y sólo salió una vez a la casa de su hija con todas las protecciones necesarias.

Angélica Vale agregó también que le duele en el alma no poder abrazar a su público y fanáticos cuando la saludan en la calle pero que, en una situación como ésta, sería una irresponsabilidad no “Cuidarse y cuidarlos”. Agregó también, que la preocupan mucho los jóvenes porque no tienen la consciencia de que “Si nos enfermamos todos al mismo tiempo, pues no habrá camas para que nos atiendan”.

Aquí les dejamos las declaraciones que dijo Angélica Vale a las cámaras de Univision.