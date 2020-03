Fue una estrella de Televisa, ahora es un anciano con cáncer que tiene que manejar un taxi para sobrevivir

A pesar de las medidas sanitarias por coronavirus, Sergio DeFassio no deja de trabajar porque "tiene que comer"

Su rostro era habitual en los años 80 en las pantallas de Televisa, pero el tiempo ha pasado y sus circunstancias ahora son muy diferentes. El comediante Sergio Defassio superó un agresivo cáncer que le afectó parte del rostro, pero su vida nunca volvió a ser igual.

Ahora está lejos de los reflectores de los sets de televisión y las marquesinas de teatro. Conduce un automóvil de plataforma tipo Uber para sobrevivir.

“Ya nos vamos a trabajar”, contó a “Ventanenado” de TV Azteca que lo acompañó en un recorrido por la Ciudad de México.

Defassio tiene 67 años y es población de riesgo ante la emergencia santiaria por coronavirus, pero él no puede dejar de trabajar porque vive al día como millones de mexicanos.

Su historia dentro de la televisión mexicana

“Las recomendaciones es que nos cuidemos y no salgamos, pero hay que comer, vamos a trabajar de chofer a ver qué agarramos”, expresó.

“Hay que recurrir a lo que uno sabe hacer, la gente me conoce, sabe que puede confiar en mí, es importante que se de cuenta que estoy trabajando, tratando de salir adelante”, dijo sobre su faceta al vllante.

“Si saco 200 pesos en un día son muy buenos, para la comida. Si esto sigue hay que pagar renta, estoy pagando el coche, ya le pedimos a Dios que esto se termine, esto que estoy haciendo es para comer, los servicios te los cobran”.

Defassio es reconocido por el público que aborda su automóvil y tiene algunas anécdotas.

“Hace unos días una niña me veía y me veía en el espejo y me preguntó, ¿usted es actor? y me pidió que saludara a Mickey Mouse”.

Aún falta camino para volver a la televisión, pero él no quita el dedo del renglón.

“Me quitaron el implante de pelo para que pueda trabajar en televisión, tengo que hacerme pruebas para ver cómo estoy del cáncer”, concluyó.