¡Lo quiere fuera! Antonio Carlos Santos dio sus candidatos para sustituir a Miguel Herrera

El 'Piojo' no es del agrado del exjugador de las Águilas

Antonio Carlos Santos es uno de los muchos ídolos del americanismo, y en los últimos años, también se ha convertido en uno de los mayores críticos de los técnicos y directivos del cuadro azulcrema.

Esta ocasión, ofreció una entrevista para Bolavip, en donde descalificó el trabajo de Miguel Herrera al frente de las Águilas, señalando que necesitan un técnico con mejores características.

“El plantel del América es joven, el problema es que no han sabido manejarlo. Cuando tú tienes a alguien que no te ayuda a mejorar tus características, no sirve. Yo siempre he dicho que los entrenadores son los que te ayudan a formarte, más dentro de una cancha, pero el nuestro no tiene mucha idea de ello”, dijo el “Negro” Santos.

La bronca del @negrosantos13 con el Piojo llegó hasta aquí 👇 😱 ¿La directiva escuchará su pedido? 😱https://t.co/sULm52lIXC — América Monumental (@AmeMonumental) March 30, 2020

Y no solo eso, sino que el ex futbolista brasileño dio el nombre de sus tres candidatos para sustituir al “Piojo” como timonel del conjunto de coapa.

“Yo traería un entrenador ganador como son Marcelo Gallardo, Renato Gaúcho o Mano Menezes. Tienes que traer gente con un perfil ganador pero que tenga la calidad y sepa a lo que juega su equipo”, dijo el ex futbolista.