Se desata la polémica: capitán de Chivas era fan de Cuauhtémoc Blanco y del América

Jesús Molina aclaró que guarda cariño para todos los equipos con los que ha jugado

El mediocampista mexicano Jesús Molina cumplió 32 años de edad, en los que ha tenido el privilegio de vestir las playeras de clubes como Monterrey, Tigres, América y, actualmente, las Chivas de Guadalajara.

¡Felices 3⃣2⃣ años @j_molina5! 🤩🎂 3⃣ Veces campeón de #LigaMX ✅

Una Liga de Campeones de la Concacaf ✅

Un campeón de Campeones ✅

Una Copa MX ✅

Seleccionado Nacional ✅ La carrera del ahora jugador de @Chivas ha sido:____________👀 pic.twitter.com/4oYaoJpyuY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 30, 2020

Por tal razón, su padre, Jesús “Chuchi” Molina, ofreció una entrevista a ESPN para contar cómo fue la infancia de su hijo y quienes fueron sus referentes durante su crecimiento, dando detalles sobre su “pasado” azulcrema.

“Cuando metió un gol aquí, en el barrio, en la calle, gritaba como loco: ‘¡Cuauhtémoc… Cuauhtémoc!’. Decía que él era Cuauhtémoc, porque era su ídolo”, dijo el padre de Molina.

El mismo futbolista aclaró que para él siempre ha sido un honor vestir las playeras de los clubes que lo han buscado y a todos les tiene cariño.

“Los cinco equipos en los que he estado les he tenido un gran respeto y agradecimiento por darle continuidad a mi carrera, y aunque parezca mentira, la verdad que los equipos en los que he estado en el futbol mexicano, a los cinco les tengo un cariño muy especial. Y mira que son rivales odiados, deportivamente. Hablando de Tigres y Monterrey, juegan el Clásico Regio, y América y Chivas, juegan el Clásico Nacional, el más importante del futbol mexicano. Sería ingrato de mi parte decir que no tengo un aprecio por todos mis equipos”, señaló Molina.

"El amor a la camiseta sigue existiendo pero"…. 👇 Así fue nuestra entrevista EXCLUSIVA con @j_molina5, capitán de Chivas 👇https://t.co/NlEEbNjNHP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 29, 2020

Al dar dicha entrevista, el futbolista de las Chivas expresó su molestia por el título que el portal de ESPN le dio a la nota, tuiteando:”Que titular tan fuera de lugar y amarillista, los invito a leer la nota completa, saludos y bendiciones”, pues señalaban que Molina era aficionado del América, por lo que decidieron cambiar el título.

Que titular tan fuera de lugar y amarillista, los invito a leer la nota completa, saludos y bendiciones. https://t.co/hFIlMK86cU — Jesús Molina (@j_molina5) March 29, 2020

todavia no actualizan el titulo en el sitio de espn deportes todavia esta el que borraron por "error" y que fue lo que molesto a Molina pic.twitter.com/Z0CXqYJuLi — Alejandro Leon (@alejandroleon86) March 29, 2020

El mediocampista habló sobre el romanticismo del amor a la camiseta y explicó que antes que ser un juego, es una profesión y hay que respetarla como tal.

“El amor a la camiseta, creo que sigue existiendo, pero sin anteponer que es una profesión, que es un trabajo y que no por amor a la camiseta vas a dejar de jugar, o vas a dejar de comer, porque al final tu profesión es el que da el sustento a tu familia”, concluyó.