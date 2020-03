Adamari López rompe en llanto junto a Toni Costa

View this post on Instagram

GRACIAS! LO CONSEGUIMOS! $4.100 para la lucha contra el #COVID_19 que se van para el @baptisthealthsf para poder comprar material esencial que ahora mismo necesitan! . Gracias por estar presente en las 5 clases de @zumba la semana pasada, en especial a mi gran apoyo, mi motor @adamarilopez y @alaia , a @guaynaa y @djgringo por decir presente, gracias por sus mensajes, por su cariño y apoyo, y sobre todo por sus donaciones! . Sigo trabajando en ver la manera de seguir llevándoles baile, ejercicio y distracción en estos difíciles momentos, estoy súper orgulloso de todos y eternamente agradecido!