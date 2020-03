AMLO y la madre de El Chapo: la explicación del presidente de México sobre su controvertido apretón de manos

AMLO tuvo que dar explicaciones tras saludar a la madre del exlíder del cartel de Sinaloa y recibir duras críticas

El saludo con la mano de Andrés Manuel López Obrador a una adulta mayor se convirtió este domingo en uno de los videos más viralizados en México.

Pero la polémica no solo se debió a que el presidente se volviera a saltar las recomendaciones de sus propias autoridades sanitarias de mantener distancia y evitar este tipo de contacto físico con otras personas en plena crisis del coronavirus.

El principal motivo de la controversia fue por la identidad de la mujer en cuestión: María Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

En cuestión de minutos, Twitter se llenó de mensajes críticos al gesto de AMLO y etiquetas como #Narcopresidente y #Narcogobierno estuvieron entre las tendencias más comentadas en México.

El mandatario, sin embargo, restó este lunes importancia a lo sucedido y aseguró que lo hizo por educación hacia una señora de edad avanzada.

“Un adulto mayor merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo”, aseguró, a la vez que culpó a la oposición de hacer un escándalo de lo sucedido.

Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien fue considerado el narcotraficante más poderoso del mundo mientras estuvo al frente del cartel de Sinaloa, logró fugarse dos veces de la cárcel hasta que fue extraditado a EE.UU. en 2017 y condenado a cadena perpetua dos años después.

¿Cómo fue el saludo?

Este domingo, López Obrador visitó el estado de Sinaloa para supervisar la construcción de una carretera en Badiraguato, municipio natal del Chapo.

En un momento de la visita, AMLO se acerca a un vehículo blanco en el que se encuentra sentada la madre del narcotraficante y le estrecha la mano a través de la ventanilla abierta.

“Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta”, le dijo el mandatario durante su interacción que duró apenas unos segundos, tal y como se ve en el video.

En pocos minutos, las redes se llenaron de mensajes críticos hacia AMLO y a lo que consideraron fue “una ofensa a las víctimas del narcotráfico”.

“Me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme (…). Es una señora de 92 años”, explicó este lunes el presidente en su habitual conferencia de prensa.

“A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces ¿cómo no se la voy a dar a una señora?, ¿cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso”.

Presidencia de México AMLO aseguro que un adulto mayor merece todo su respeto, “independientemente de quien sea su hijo”.

Pero además de las críticas, también en redes aparecieron mensajes de apoyo a AMLO.

Muchos recordaron que son funcionarios de gobiernos anteriores -como quien fuera secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna- quienes están detenidos por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa.

“Hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada. Esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía”, criticó el mandatario este lunes.

“Y que acepten que no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos”, recalcó.

¿Qué dice la carta de la madre del Chapo?

Cuestionado por el hecho de que saludara a una mujer de avanzada edad con un apretón de menos en lugar de mantener la distancia que aconsejan las autoridades sanitarias frente al covid-19, AMLO reconoció las dificultades que está teniendo para cumplir esta recomendación.

“De las cosas que más me duelen en estas giras, lo confieso, es no poder dar la mano a todos y no pode abrazar, pero por las medidas estoy procurando guardar sana distancia y voy a seguirlo haciendo, pero hay casos en que no puedo”, declaró.

“La verdad, es irrespetuoso si voy con la señora y le hago así… la verdad es muy difícil humanamente. No soy un robot, tengo sentimientos“.

AFP María Consuelo Loera pidió ayuda a AMLO para visitar a su hijo, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en EE.UU. y a quien asegura que no ve desde hace cinco años.

También fue preguntado por el contenido de la carta que dijo haber recibido de la madre del Chapo. AMLO explicó que la mujer le pidió ayuda para poder visitar a su hijo en la cárcel, a quien no ve desde hace cinco años.

Ya en febrero del año pasado, le envió otra carta para pedir la repatriación de su hijo a México, así como su apoyo para que EE.UU. le otorgara visas humanitarias a ella y sus dos hijas para viajar al país.

En la carta más reciente que el gobierno mexicano difundió este lunes, la madre del Chapo le informa que sus abogados “están en contacto directo” con quienes AMLO -a quien se dirige como “hermano en Cristo”- “designó para la repatriación” del exlíder del cartel de Sinaloa.

“Desgrasiadamente (sic) tengo que informarle que las jestiones (sic) de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria para visitar únicamente a mi hijo me fue negada por el gobierno norteamerciano”, se lee en la misiva.

AMLO afirmó que la petición de la madre del narcotraficante es una cuestión “de carácter humanitario”.

“Ella tiene todo el derecho, como madre, de defender a su hijo, tiene todo el derecho de hacerlo, y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos”, dijo.

“Como todas las madres, todavía no conozco a una madre que acepte la culpa de un hijo, las madres tienen un amor especial, sublime a los hijos”.

AMLO recordó este lunes que, aunque la gestión de las visas depende de la embajada de EE.UU., volverá a dar ahora a su gobierno la misma instrucción que les dio tras recibir la carta del año pasado.

“Ya lo está escuchando (el canciller) Marcelo Ebrard, de que hable con la embajada para pedirles lo que la señora nos solicita en cuanto a que quiere visitar a su hijo”.

“Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir, desde luego con cuidados sanitarios, médicos. Lo haría por cualquier ser humano”, concluyó.

