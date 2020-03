Angélica Fuentes contó detalles de su historia de amor con Jorge Vergara

La empresaria presumió sus logros con la marca Chivas

El exdueño de las Chivas, Jorge Vergara se casó con Angélica Fuentes el 14 de mayo de 2008, a partir de ahí se convirtieron en una de las parejas más famosas del fútbol en México y a su vez, de las más polémicas, ya que el final de su relación fue caótico en los tribunales, a la empresaria se le acusó de fraudes y de incluso envenenar a su exmarido.

A cuatro meses de la muerte del fundador de Omnilife, Fuentes habló con la revista “Quien” sobre su relación son su exposo y contó que lo conoció en Ciudad Juárez cuando los presentó un grupo de empresarios, sin embargo no hubo mucha interacción. Fue hasta el 18 de junio 2007 cuando se dio el click en una reunión.

“Estábamos comiendo en el Bakéa, en la Ciudad de México, y nos quedamos platicando horas; él canceló sus reuniones, y yo, las mías. A las 9 de la noche nos despedimos y me dio un beso en la boca. Me subí al coche y di vuelta a la izquierda. La calle estaba oscura y me solté gritando de emoción. Fue como si hubiera vuelto a tener 15 años. Ahí empezó nuestra historia”, apuntó Angélica.

La empresaria comentó que la conexión que tenía era muy fuerte y que vivió momentos muy felices al lado de Vergara, además aprovechó para resaltar su trabajo en Chivas.

“Me encantó mi relación con Jorge. Hubo mucho amor; yo siempre decía que era los pies de las alas de Jorge. Hacíamos una mancuerna muy padre en la parte empresarial. Yo llegué a un grupo que estaba en una situación muy complicada, le di la vuelta y lo posicioné como una de las 100 empresas más importantes del país”.

Fuentes apuntó que está agradecida con Vergara por sus hijas, Valentina de 9 años de edad y Mariaignacia de siete, y declaró que las pequeñas no fueron convocadas al funeral de su padre.

“Me dolió en el alma por mis hijas, porque ya nunca tendrán la oportunidad de escuchar un ‘discúlpame’ de su papá o un ‘no te llamé por…’, un abrazo más o un ‘te quiero’, ‘te extraño’, y eso les dolió mucho. A mis hijas no las convocaron al funeral de su papá ni a ningún homenaje”, agregó la empresaria.