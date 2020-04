Andrés Guardado celebra el cumpleaños de su hijo durante la cuarentena

Se trató de un cumpleaños muy especia para padre e hijo

España es uno de los países más afectados por el coronavirus y también se trata de una de las naciones con medidas más rígidas durante la cuarentena: nadie puede salir de sus casas a menos que sea para adquirir alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad.

De esta forma, no puede haber reuniones, así que Andrés Guardado celebró el cumpleaños de su hijo Máximo en casa y con un tierno mensaje a través de redes sociales.

“¡Hoy es cumpleaños del niño más especial que hay en mi vida! Mi Máximo… Mi niño, no tengo palabras suficientes para decirte lo que significas para mí. Te Amo con toda mi alma y hoy en un cumpleaños especial espero que lo pases increíble sólo como tú sabes y disfrutes cada cosa qque haces como siempre yo no me cansare de hacer todo para hacerte feliz. Feliz Cumpleaños mi niño mayor”, escribió el jugador del Betis.

El mexicano compartió varios videos y fotos con momentos especiales junto a su hijo mayor (desliza a la derecha para ver).