Conoce los contenidos con los que llegará Quibi, la nueva plataforma de streaming

La nueva plataforma muestra sus cartas

Quibi es la nueva plataforma de streaming exclusiva para móviles fundada por Jeff Katzenberg, co-fundador de Dreamworks, que pretende competir con gigantes como Netflix y Disney Plus con la novedosa oferta de contenido que no sobrepasen los 10 minutos de duración.

Quibi se estrenará el próximo 6 de abril y ya ha revelado los programas con los que contará.

DISPONIBLE A PARTIR DEL 6 DE ABRIL DE 2020

Flipped

Most Dangerous Game

En esta serie de acción y suspenso, protagonizada por Liam Hemsworth y Christoph Waltz, un hombre aceptará la oferta para entrar en un juego mortal con el fin de conseguir el dinero para salvar a su esposa, quien es diagnosticada con una enfermedad terminal.

Survive

When the Streetlights Go On

&Music (Documental)

Chrissy’s Court

Dishmantled

Fierce Queens (Documental)

Presentado por Reese Witherspoon, este documental explorará a las hembras más interesantes del reino animal. Desde la hormiga reina hasta las veloces cheetahs, este documental explorará la importancia del género femenino en la naturaleza.

Gayme Show!

Gone Mental with Lior

I Promise (Documental)

Memory Hole

Murder House Flip

NighGowns (Documental)

Nikki Fre$h

Prodigy (Documental)

Punk’d

Run This City (Documental)

Shape of Pasta (Documental)

Singled Out

Skrrt with Offset

Thanks A Million

The Sauce

You Ain’t Got These (Documental)

DISPONIBLE A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 2020

Agua Donkeys

The Stranger

#FreeRashawn

50 States of Fright

Elba v Block

Let’s Roll with Tony Greenhand

Fight Like a Girl

En cada episodio de esta serie, Stephanie McMahon, CEO de la WWE, reunirá a una superestrella de la WWE con una jovencita con problemas personales. Las luchadoras contarán cómo superaron momentos difíciles en su vida para motivar a su nueva amiga a ser más fuerte.

DISPONIBLE A PARTIR DEL 20 DE ABRIL DE 2020

Dummy

Iron Sharpens Iron

DISPONIBLE A PARTIR DEL 27 DE ABRIL DE 2020

Cup of Joe

Protagonizada por Joe Jonas de los Jonas Brothers, esta serie retrata los viajes del intérprete por todo el mundo durante su gira Happiness Begins reuniéndose con personajes como Sophie Turner, Matthew McConaughey, Nick y Kevin Jonas, David Hasselhoff, Lewis Hamilton y Jack Black.

Floored