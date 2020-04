“Jugadores de Chivas no deberían ir al América”: Ramón Ramírez recuerda su traumático fichaje con las Águilas

El exjugador salió del Rebaño en contra de su voluntad

Son varios los casos de futbolistas que han sido catalogados como “traicioneros”, luego de pasar de América a Chivas o viceversa, pues es una situación que va en contra de los principios de aquellos clubes que son catalogados como los más grandes de México.

El caso más reciente es el de Oribe Peralta, que salió de las Águilas y firmó con el Rebaño Sagrado, sin embargo, el ejemplo que más se recuerda es el de Ramón Ramírez, quien contra su voluntad fue vendido al cuadro de Coapa, y fue él mismo, quien recordó aquel pasaje de su carrera.

“Cuando empecé a escuchar los rumores de que yo estaba vendido al América en la final que perdimos ante Necaxa. Yo no me la creía, a mi la gente me hacía en el América y no lo podía creer. Platicaba con el cuerpo técnico, directivos y me decías que ‘no, que no era correcto'”, señaló Ramírez.

🚨“Jugadores no deben pasar de Chivas al America”🚨 Checa lo que dijo @ramon7ramirez 🐐 en #TVCDTotal pic.twitter.com/RZifuQZuAw — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 1, 2020

En la misma entrevista que ofreció para TVC Deportes, reiteró que cambiar de un club a otro no debería estar permitido, mucho menos cuando un jugador no quiere ser traspasado.

“Mi sentimiento es que un jugador de Chivas no debería pasar al América y uno del América no debería pasar a Chivas. Si los directivos quisieran traspasarlos el jugador debería tener la última palabra y en mi caso esto no se me respetó. Mi voluntad en ese momento era que de Chivas yo no podía pasar al América”, dijo el ídolo del cuadro rojiblanco.

A mi el coronavirus no me puede matar, yo morí el día que Ramón Ramírez dio la conferencia de prensa anunciando que se iba al América obligado por Salvador Martínez Garza. pic.twitter.com/iLaNzHu8i5 — El Memo Alonso △⃒⃘ (@galonsoram88) March 20, 2020

El andar de Ramón con las Águilas fue efímero, pues nunca terminó de adaptarse al club, teniendo solo participación en 18 partidos y pasando con más pena que gloria, para después irse a los Tigres y finalmente regresar a las Chivas en 2002.