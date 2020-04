Manuel Lapuente pidió que ya no le rueguen a Carlos Vela para que regrese al Tri

El técnico mexicano consideró que la Selección Mexicana se debe tomar con seriedad

Manuel Lapuente es uno de los técnicos que tuvo a una de las mejores generaciones de futbolistas mexicanos en el Tri, con aquel equipo que disputó el Mundial de Francia 98 y que un año después, ganó su primer y único título oficial de la FIFA en selecciones mayores: la Copa Confederaciones de 1999.

Ahora, se encarga de analizar desde su trinchera lo que ocurre en el balompié azteca y esta vez habló en TUDN sobre Carlos Vela, futbolista que en repetidas ocasiones ha dicho que ya no quiere vestir nuevamente la playera de la Selección Mexicana.

“No veo por qué no, yo digo que sí debería estar. Todo depende de su comportamiento, no hay que rogarle, su comportamiento debe ser muy serio. La selección es muy seria y es lo máximo que le puede pasar a un jugador mexicano . Si no lo es para Vela, no vale la pena”, dijo Manolo Lapuente.

Asimismo, habló de la importancia del roce internacional, especialmente de la participación en Copa América, a la cual dejó de asistir el cuadro nacional luego de la edición Centenario 2016.

“No sé por qué salimos, ahí aprendimos a ver quién está realmente calificado para enfrentar a los mejores del mundo. Obviamente en Sudamérica, la única manera de probarlo es jugar contra sus selecciones y no lo hacemos, y de vez en cuando enfrentarnos a selecciones de Europa. No veo caminar a nuestra selección, no es tan importante el resultado, sino que vaya prosperando”, concluyó.

Mientras Lapuente estuvo al frente de México dirigió a futbolistas como Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Luis Hernández, Francisco Palencia, Ramón Ramírez, Jorge Campos, entre otros.