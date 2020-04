¿Y la tradición? Chivas tendría a un portero “francés” en sus filas

Víctor André Alcaráz forma parte del Rebaño Sub-20

Chivas tiene la particularidad de contar solo con jugadores mexicanos, una tradición que ha identificado a su afición, pero que también ha sido criticada.

Hace unos años, este estatuto contemplaba solo a los jugadores nacidos dentro del territorio mexicano, pero con la llegada de Jorge Vergara comenzaron a integrar a futbolistas que tuvieran la nacionalidad, aunque hubieran nacido fuera del país.

Este es el caso de Víctor André Alcaráz, un joven de 20 años de edad que nació en Languedoc-Rosellón, Francia, y que se desempeña como portero del Rebaño. La polémica se desató ya que se pensaba que el jugador era extranjero, aunque en su registro en la Liga MX aparece con nacionalidad mexicana y como formado en el país azteca.

Chivas, ¿un equipo 100 por ciento mexicano? 👀 Esta es la historia de Víctor André, portero francés que milita en el Rebaño Sagrado. 🤯https://t.co/EMsbzzgxNe — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 1, 2020

El joven canterano se encargó de desmentir la información aclarando que es 100 % mexicano, y contó para el portal oficial de Chivas que nació en Francia debido a que sus papás se encontraban estudiando en aquella nación.

“Mis papás estaban estudiando allá, ya estaban casados, son científicos catedráticos universitarios, mi papá estaba en el doctorado y mi mamá en la maestría, vivieron siete u ocho años ahí, yo nací allá, estuve como dos años y medio y después nos vinimos a México”, comentó el futbolista.

He leído algunas notas hoy en las que ponen en duda mi nacionalidad, soy 100% mexicano y con todas las de la ley. Si quieren enterarse de toda mi historia, los invito a leer esta entrevista que me hicieron en el club hace unos años. Siempre @Chivas 🇫🇷♥️https://t.co/Ml8j5YLwSD — André Alcaraz (@andre00v) April 1, 2020

El arquero ha estado más de 10 años en Chivas, equipo del que era aficionado desde pequeño y ha jugado para la Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20 del Rebaño, además ha acudido a llamados de selecciones menores en México.

“Siempre le he ido a Chivas, toda mi familia es Chiva, recuerdo cuando mi papá me llevaba al Estadio Jalisco a verlos, era una sensación increíble, es de los momentos más padres de mi vida porque la primera vez que me llevó al estadio se me quedó grabado lo que significa Chivas, ver a la afición, como vivían el partido, cómo se emocionaban, me encantó, se siente que perteneces al equipo cuando entras al estadio, la familia de mi papá le va a Chivas, la de mi mamá le va al Santos porque son de La Comarca”, afirmó.