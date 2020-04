Bofo’ Bautista critica a Chivas y pone como ejemplo al América

Elexfutbolista consideró que no hay líderes en el actual plantel del Rebaño

Adolfo ‘Bofo’ Bautista es uno de los exjugadores más admirados por la afición del Guadalajara, ya que logró identificarse con el club, siendo campeón en aquel Apertura 2006 cuando el Rebaño era dirigido por el ‘Chepo’ de la Torre, además de sus recordadas actuaciones en la Copa Libertadores.

El exfutbolista se dio tiempo de hablar de la actualidad del cuadro tapatío y en entrevista con TUDN sorprendió al declarar que Chivas debe seguir el ejemplo del América donde hay un proyecto y buen plantel.

“Hay un buen plantel en Chivas, pero le ha costado mantener el plantel, en el último campeonato hicieron lo mismo que hicieron en 2006, vendieron jugadores, vendieron a Oswaldo Sánchez, me vendieron a mí, y así no se puede, en cambio otras instituciones campeones se arman más, como América, después de ser campeón, se fueron uno o dos elementos y llegaron 3 y así están siempre luchando en lo alto”, apuntó el ‘Bofo’.

"Bofo" pone de ejemplo al América de lo que tiene que hacer Chivas#Ejemplo | #ClubAmérica | #BofoBautistahttps://t.co/v6cBF1LdLz — TUDN USA (@TUDNUSA) April 2, 2020

De igual forma, el exdelantero fue crítico con Chivas al resaltó que no hay líderes en el equipo, misma situación que atraviesa la Selección Mexicana de Futbol.

“Sinceramente no hay líder en Chivas, llegan jugadores y se van, y en la Selección me tocó otra época, con jugadores líderes y ahorita el que puede ser es Guardado pero ya va de salida, Chicharito, pero son muy pocos jugadores”, declaró Bautista.

De igual manera, ‘Bofo’ habló sobre las recientes polémicas en Chivas en torno a los ídolos del equipo y apuntó que muchos aficionados lo consideran como el último ídolo rojiblanco.

“Pienso que se tendría que hacer una encuesta a toda la afición, mucha gente nos recuerda, a mí en lo personal me recuerdan y me ha comentado que soy el último ídolo, a unos le gustan, a otros no, es polémica, yo me siento agrradecido de haber vestido esa camiseta del Guadalajara”, agregó el exfutbolista.