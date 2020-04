‘Fearless Trailblazers’ destaca a once latinos que han hecho historia

El nuevo libro de la autora mexicoamericana Naibe Reynoso incluye los perfiles de figuras como Carlos Santana, Óscar de la Renta y Julián Castro

Naibe Reynoso no se quedó de brazos cruzados cuando Donald Trump, durante su campaña para la presidencia, tachó a los inmigrantes mexicanos de traficantes de drogas y violadores. Como madre de un niño de 7 años, no quería que su hijo se avergonzara o renegara de su herencia hispana.

Así que Reynoso, una periodista nacida en Los Angeles con más de 20 años de experiencia en temas locales, culturales y de entretenimiento, se puso a repasar los nombres de figuras masculinas que han hecho historia en este país. De los muchos que encontró eligió a once, cuyas vidas perfila en “Fearless Trailblazers, 11 Latinos who made U.S. History”, un libro infantil ilustrado escrito en inglés y en español que salió a la venta el martes.

“Lo hice en respuesta a las cosas negativas que Donald Trump estaba diciendo de los latinos”, dijo Reynoso. “Yo estoy muy orgullosa de mis raíces [mexicanas], y quiero que mi hijo también se enorgullezca de ese lado de él”.

En la lista figuran nombres como el del músico Carlos Santana, el astronauta José Hernández, el activista César Chávez, el diseñador de modas Óscar de la Renta y el político Julián Castro. Todos ellos han dejado una importante huella en la historia de Estados Unidos, y sus contribuciones, en cada uno de sus ámbitos, cambiaron el rumbo de la vida de esta nación.

“Creo que los latinos en general necesitan ver ejemplos de hombres que tuvieron un impacto en Estados Unidos”, dijo. “Por eso quise que hubiera ejemplos diversos, no solo de mexicanos”.

Este volumen es una secuela de Be Bold! Be Brave!, la obra con la que Reynoso se estrenó como autora de libros infantiles y en el que destaca a once mujeres que han hecho historia en Estados Unidos con sus contribuciones.

Ambos libros son el resultado de una necesidad de la autora de contar historias positivas sobre su comunidad debido al clima político que se vive en el país actualmente. Pero como no estaba dispuesta a esperar a que una casa editorial le aprobara sus proyectos, decidió fundar su propia empresa, Con Todo Press, y editar sus propios libros.

Y es que considera que como la mayoría de las empresas editoriales están lideradas por anglosajones, hubiera sido muy difícil que entendieran un libro cuyo único fin es “recalcar las cosas buenas de mi comunidad”.

Otra motivación para este texto fue saber que hay un gran vacío en el mercado de libros infantiles respecto a los temas hispanos. Según datos que Reynoso tiene, solo 5 por ciento de los libros para niños que se editan en el país tienen a latinos como personajes principales.

Y como se trata de un libro que además de entretener es una herramienta de aprendizaje, la revista Forbes destacó en su reciente edición los esfuerzos que la empresa de Reynoso y otras dos casas editoras están haciendo para ayudar a los padres a educar a sus hijos durante estos tiempos de crisis por el coronavirus.

Mientras tanto, Reynoso ya tiene en el horno al menos dos libros más, que por supuesto, dijo, seguirán destacando lo bueno que ha dado su comunidad a este país.

“Fearless Trailblazers, 11 Latinos who made U.S. History” está disponible en contodopress.com, y a partir del 20 de abril en Amazon. Se recomienda para niños de 5 a 9 años.