HBO permitirá ver de manera gratuita The Sopranos y más contenido original a partir del 3 de abril

Es la primera vez en la historia que la cadena libera al público tanto contenido

HBO es una de las cadenas televisivas más importantes de los últimos años y es responsable de grandes series y películas de gran importancia para la cultura pop.

Para solidarizarse con las personas que se encuentran en sus hogares tratando de reducir el impacto del coronavirus, la cadena televisiva ha decidido liberar contenido de sus aplicaciones HBO NOW y HBO GO, para que puede ser visto de manera gratuita por cualquier persona en Estados Unidos.

A partir del viernes 3 de abril, 10 series completas, 10 docuseries y documentales y 20 películas de Warner Bros. se transmitirán de manera gratuita en las dos aplicaciones de la compañía. Estos son dichos contenidos:

Series:

Ballers (5 Seasons)

Barry (2 Seasons)

Silicon Valley (6 Seasons)

Six Feet Under (5 Seasons)

The Sopranos (7 Seasons)

Succession (2 Seasons)

True Blood (7 Seasons

Veep (7 Seasons)

The Wire (5 Seasons)

Docuseries y documentales:

The Apollo

The Case Against Adnan Syed

Elvis Presley: The Searcher

I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

Jane Fonda in Five Acts

McMillion$

True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality

United Skates

We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

Películas:

Arthur

Arthur 2: On the Rocks

Blinded By the Light

The Bridges of Madison County

Crazy, Stupid, Love

Empire of the Sun

Forget Paris

Happy Feet Two

Isn’t It Romantic?

The Lego Movie 2: The Second Part

Midnight Special

My Dog Skip

Nancy Drew And The Hidden Staircase

Pan

Pokémon Detective Pikachu

Red Riding Hood

Smallfoot

Storks

Sucker Punch

Unknown

Este contenido estará disponible sin suscripción desde el viernes 3 de abril descargando las aplicaciones HBO NOW y HBO GO o en HBONOW.com