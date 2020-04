Horóscopo de El Niño Prodigio 2 de abril de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del zodiaco

Aries

03/21 – 04/19

Hoy tendrás que recordar que cada palabra tiene su peso, así que no digas cosas de las que más tarde te podrías arrepentir. Ten presente que una simple frase puede dañar a alguien sensible, y tú no quieres que eso suceda. Lo mejor es mantener buenas relaciones en estos momentos.

Tauro

04/20 – 05/20

Deberás tener prudencia con el manejo del dinero. Trata de tener las cuentas al día, y organízate mejor. Solo gasta lo necesario y mantén un listado del dinero que ingresa y el que sale. Tendrás que prepararte para el futuro con buenos ahorros, así no pasarás trabajo.

Géminis

05/21 – 06/20

Después de mucho esperar, por fin reconocerán tu talento y, aunque sea de lejos, recibirás correos y llamadas de felicitación. Una persona te hará una propuesta inesperada y te tomarás tu tiempo para decidir. Tendrás que analizar las ventajas y desventajas.

Cáncer

6/21 – 7/20

Tendrás que entender que la vida no es un cuento de niños. No todas las personas obran con buena voluntad. Sé más cauteloso. Existen personas que solo quieren perjudicarte. Ahora que estás alejado de todos y de todo te darás cuenta de quiénes son.

Leo

07/21 – 08/21

Hoy podrían surgir discusiones entre dos de tus amigos más queridos. Tendrás que dejar bien clara tu posición frente al conflicto. Que no queden dudas de qué lado estás. Sé pacífico y lo más coherente posible. Escúchalos y sé un buen mediador.

Virgo

08/22 – 09/22

Si estás trabajando ahora tendrás que delegar algunas responsabilidades. No te exijas demasiado en el ámbito laboral, o terminarás oprimido por las obligaciones. Toma tus tareas con calma, sé flexible y confía en la capacidad de los otros.

Libra

09/23 – 10/22

Anímate a expresar tus sentimientos de forma clara. Tu pareja no siempre comprende los mensajes que le envías cuando te sientes inspirado. Además de no entenderte, se puede generar un altercado por una confusión y es mejor mantener la fiesta en paz.

Escorpión

10/23 – 11/22

Hoy saldrás airoso de ciertas situaciones comprometedoras, pero necesitarás hacer algunos sacrificios para lograrlo. Piensa en que tus estrategias no afecten a terceros, ahí estará la clave para que el universo te ayude.

Sagitario

11/23 – 12/20

Hoy te bastará con mirar a tu pareja para conmoverte porque estarás muy emotivo. Las estrellas te aconsejan mantener viva la llama del amor con pequeños detalles. Si estás solo, es tiempo de establecer un compromiso contigo mismo. Date el valor que te mereces.

Capricornio

12/21 – 01/19

Este día será de continuas exigencias, tanto físicas como intelectuales. Quiero que te relajes y quites alguna responsabilidad de tus espaldas. Aquella que no es tan urgente o inmediata. Todo saldrá bien si tomas las cosas con calma.

Acuario

01/20 – 02/18

Hoy se te dará eso que tanto anhelabas. Comenzarás de a poco a construir tu sueño y recibirás el apoyo de muchas personas que creen en ti y te tienen mucha fe. Será un gran momento para expandir tu mente y aspirar a todo. Tendrás la bendición de los astros.

Piscis

02/19 – 03/20

Hoy sentirás un gran peso emocional y tendrás que descargarte de la manera más sana. Llora si lo necesitas. También buscarás consuelo en los brazos de tus seres queridos. No temas desahogarte, ellos te comprenderán y te apoyarán.

Te puede interesar: