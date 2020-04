Avión privado de Lionel Messi hizo aterrizaje de emergencia debido a una falla

View this post on Instagram

For Sale! A spectacular Gulfstream G550..gorgeous interior, and fantastic range! Contact us today at Aviate Aviation (aviateqviation.com) for more details and pricing! Or contact us at sales@aviateaviation.com #aeroexpo #bizjet #bizavnews #jetforsale #aeroexpo #bizjet #bizavnews #jetbrokers #bizjets #findaircraft #aircraftforsale #corporatejets #aviationworld #jetforsale #businessaviation #jettransactions #businessaviation #gulfstream #gulfstreamaerospace #gulfstream550forsale #corporatejets #aviationworld #gulfstreamv #generalaviation #bizavworks #gulfstreamg550 #privatejettravel #privatejetlifestyle #privateflight #privatejetlife #flywithme #privateplane #privateplanes #privatejet #flyprivatejets #instagramaviation #corporateaviation