Cómo ser un buen padre durante las peleas entre hermanos

El confinamiento en casa está generando constantes peleas entre los hijos y los padres deben mejorar su reacción ante el caso

“Mamá, mi hermano me está molestando”. Es un grito tradicional, casi en todas las familias con dos o más hijos suelen darse peleas a diario por situaciones diversas, sin embargo para los padres puede significar una preocupación o frustración por no saber cómo gestionar la situación sin que ninguno de los hijos termine más enojado.

En estos casos, es importante ayudarlos a encontrar una forma de llevar sus diferencias y que aprendan a resolver sus conflictos como hermanos, desarrollando así nuevas habilidades sociales que en el futuro pueda verse reflejado en la vida adulta.

No lo veas como algo negativo. Estresarte cada vez que se pelean no arregla nada. Los pleitos son parte de la vida misma y la buena relación se fomenta cuando tus hijos defienden sus posturas como miembros de la familia.

Enfócate en la solución, no el problema. Ayuda a tus hijos a que aprendan a enfocar su atención a la solución del problema y no a que se queden en lo que no les sirve de nada.

No juzgues a tus hijos. Evita siempre el rol de juez, esto a la larga podría hacerles pensar que tienes preferencia por alguno y no hará otra cosa que complicar más los problemas.

Dedícales tiempo. Si los ves pelear por una diferencia, tómate un momento por escuchar esa diferencia, gran parte de los conflictos se generar por la falta de atención de los padres.

Establece límites. Deben estar prohibidos los insultos, las agresiones, el maltrato, las burlas y otras actitudes negativas. Y desde luego tampoco debe suceder entre los padres para ser ejemplo de los hijos.

Ayúdalos a expresarse. Enséñalos a que cada vez que estén en medio de un conflicto, identifiquen y expresen sus verdaderos sentimientos. Esto les permitirá ir creciendo con la convicción de llevar sus diferencias con respeto y empatía.