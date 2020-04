Con grúas están movilizando los cadáveres en hospitales copados de Nueva York, en ruta a 3 mil muertos

El colapso en los centros de salud es inocultable

Al menos dos hospitales en Brooklyn (NYC) han recurrido al uso de una carretilla elevadora o mini grúas para mover a sus pacientes muertos a plena luz del día en medio de la creciente pandemia de coronavirus.

Fotos tomadas el jueves por la tarde mostraron a un trabajador con equipo de protección operando la máquina en la carretera de servicio Kings Highway, frente al New York Community Hospital, en Midwood.

Dos equipos de trabajadores del hospital pasaron unos 45 minutos transportando camillas con una docena de cuerpos, envueltos en sábanas blancas, desde la sala de emergencias a la vuelta de la esquina en O Avenue y cargándolos en el remolque.

La distancia desde la sala de emergencias hasta el remolque, que está estacionado al oeste de la entrada principal del hospital, es de aproximadamente 425 pies (129 metros).

A principios de esta semana, el Brooklyn Hospital Center en Fort Greene fue criticado después de que un usuario de Facebook publicara un video mostrando trabajadores usando una carretilla elevadora para cargar cuerpos hasta su remolque refrigerado, en Ashland Place.

El martes por la noche, ese hospital erigió una carpa blanca para proteger la actividad de la vista del público.

New York Community Hospital no respondió de inmediato una solicitud de comentarios, informó New York Post.

Al mediodía de hoy, suman 102,863 contagios y 2,935 fallecidos en Nueva York, el estado con más casos en el país. A nivel nacional hay 265,506 casos y 6,786 muertes.

