Feas críticas para Jennifer López por abandonar la cuarentena para irse al gimnasio 

Los fans de la cantante no logran entender porqué JLo se ha expuesto tanto en medio de la crisis que enfrenta Estados Unidos y el mundo entero con el COVID-19

Los paparazzi captaron a Jennifer López con su prometido en la calle, a la salida, específicamente, de un gimnasio. Ante las imágenes los titulares fueron fuertes: “Jennifer López rompe la cuarentena”, dijo La Opinión ayer.

Las críticas no se han hecho esperar, sobre todo por la crisis que enfrenta el mundo ante el coronavirus y el COVID-19. Muchos atacan a la cantante pidiéndole que se quede en casa e incluso dicen no entender cómo es posible que ésta no pueda hacer ejercicio en su hogar.

“Una mujer con tanto dinero y no tiene un gimnasio en su casa 😫😫😫😫😫 buscando que se le pegue el coronavirus con todos esos hierros del gym”, escribió una fan ante la imagen compartida por Suelta La Sopa en Instagram.

“Hablan y hacen otra cosa ridículos”, señaló otro usuario de la red. “Lo que hace tener dinero en vez de dar ejemplo se creen inmortales”, expuso otra fan.

Por su parte JLo no ha desmentido ni aceptados los señalamientos que está recibiendo a raíz de las fotografías publicadas por medios como el La Opinión, Suelta La Sopa, New York Post, entre otros.

Hay que señalar un detalle importante en las fotografías expuestas de JLo y es que sobre la puerta del gimnasio se puede leer claramente que éste no está abierto al público, y además se le pide a la población que ante la pandemia permanezcan en casa. “Stay home, stay safe”, se lee.

JLo por su parte se ha limitado a compartir en sus historias de Instagram una imagen con lencería rosada haciendo alusión a que lleva 18 días de cuarenta.