La Víbora: ¿Qué parte del peligro del coronavirus no entiende el Chicharito?

Nuestra serpiente chismosa le da un regaño al futbolista mexicano por hacer una fiesta para anunciar el sexo de su segundo bebé

A ver, víboros, ¿qué entienden ustedes por distanciamiento social? Si leen las recomendaciones de las autoridades sanitarias, eso significa que no puedes estar cerca de otras personas.

Eso implica que durante esta cuarentena, cuyo fin es evitar la propagación del coronavirus, no puedes ver a tus amigos ni a tus papás ni a tus primos ni a tus abuelitos. No puedes ni debes, por tu bien y por el de los demás.

Dicho esto, ahora pregunto: ¿qué estaba haciendo el Chicharito en una casa reunido con una decena de personas celebrando que será papá de nuevo? Por favor que alguien me explique. Y no me lo contaron, yo vi el video en el que el delantero del LA Galaxy revela junto con su esposa, Sarah Kohan, el sexo del segundo hijo que esperan ambos. En las imágenes se ve claramente que es una reunión para festejar el evento, con invitados, globos y toda la cosa.

Sí, estoy de acuerdo que es una noticia para celebrar, y que Chicharito es el ídolo de millones y que esos millones quieren saber de todos los detalles de su vida, aunque de interesante ya no tenga nada porque en el LA Galaxy no hará más que aburrirnos.

Pero eso no significa que no debe acatar las recomendaciones de las autoridades de salud. Pudo haber hecho lo mismo sin público presente, e igual pudo haber publicado el video de él con su esposa en sus redes sociales. El resultado nos hubiera alegrado igual.

Esto sucedió este fin de semana, y al parecer el video fue grabado en Los Ángeles, donde ahora reside el futbolista tapatío. Por si no lo sabe, los contagios del virus se han disparado en las últimas semanas en Estados Unidos, y a estas alturas nadie sabe con certeza quién está infectado y quién no hasta que la enfermedad se manifiesta, que para entonces, quien contrajo el virus, ya hizo infectadero por medio mundo.

Ah, pero el chiste es presumir y no dejar de figurar, ¿verdad? Ni aún en tiempos tan aciagos como éstos. Creo que ésta es una oportunidad que tienen los famosos de poner el ejemplo, de promover y seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades porque al final de cuentas ellos han sido de los más afectados; mientras no salgamos de esta situación no habrá eventos públicos en los que podamos verlos.

Así que, Chicharito, quédate en tu casa, tómate muchas fotos y haz videos con tu familia y publícalos pero no hagas fiestas por ningún motivo. Demuestra que tienes neuronas en el cerebro, y que de vez en cuando te funcionan bien. Y lo mismo para tu esposa.