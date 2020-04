Las ventajas y desventajas de pertenecer a una Asociación de Propietarios (HOA)

Una HOA puede cuidar el valor de tu vivienda, aunque con restricciones

Una asociación de propietarios de viviendas (HOA) es una organización en una subdivisión, comunidad planificada o condominio que crea y hace cumplir las reglas para las propiedades y sus residentes. Quienes compran propiedades dentro de la jurisdicción de una HOA se convierten automáticamente en miembros y están obligados a pagar las cuotas de la asociación, según Investopedia. Según la Fundación para la Investigación de Asociaciones Comunitarias, a partir de 2018, había alrededor de 347,000 asociaciones comunitarias en Estados Unidos y más de una cuarta parte de la población estadounidense vivía en asociaciones comunitarias.

Al momento de adquirir una propiedad, te debes informar sobre la membresía de la HOA de la comunidad el cual generalmente es un requisito para poder comprar una casa, dependiendo del vecindario donde quieres vivir. Sean comunidades de viviendas unifamiliares o condominos de unidades multiples, los HOA son creados para desarrollar una serie de reglas que deben cumplir todos los propietarios del lugar.

Estar en una HOA tienen la ventaja de preservar y mejorar los valores de la propiedad, ya que buscan que la apariencia del vecindario sea uniforme, preocupados por la limpieza, el estado y la reparación.

Muchos HOA brindan comodidades como una piscina, casa club o canchas de tenis. También a menudo manejan asuntos de rutina como paisajismo y eliminación de basura y algunos problemas de mantenimiento, generalmente reparaciones exteriores como techos y remoción de nieve, según Fox Business.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues dentro de las desventajas son los tarifas que se tienen que pagar casi de manera inmediata al comprar una casa en la zona y donde en muchas ocasiones no es una cuestión voluntaria. De la misma forma, dependiendo del lugar, habría regulaciones que podrían considerarse muy restrictivas, de acuerdo a las diferentes costumbres de las personas, por ejemplo, el hecho de no tener mascota.

Recordando que las asociaciones son organismos democráticos y podrían ser considerados como un pequeño grupo político en beneficio de su comunidad, no se salvan de tener operaciones ineficientes o falta de liderazgo y gestión que podría causar más perjuicios que beneficios.

Cuando vayas a comprar una casa y cambiar de vecindario, sea una zona de viviendas uni o multifamiliares, procura informarte sobre cómo es la HOA que rige la comunidad y todo acerca sobre su jurisdicción vecinal.

