Los servicios de entrega de alimentos y comida ven un aumento en la demanda debido al coronavirus

Como la mayoría de los estadounidenses, Sarah Mooney está tratando de adaptarse a los drásticos cambios de estilo de vida provocados por la pandemia del coronavirus. Pero para la maestra de de 32 años de Michigan, ha sido una semana particularmente desafiante: No solo sus dos hijos pequeños están en casa ahora que se cancelaron las clases en todo el estado de los Grandes Lagos, sino que también su esposo está postrado en cama, tras haber sido abatido por lo que probablemente sea un fuerte resfriado.

Así que cuando Mooney necesitó provisiones esta semana, recurrió a Shipt, un servicio de entrega ofrecido a través de un supermercado cercano. Mooney dice que usa Shipt para aproximadamente el 80% de sus compras. Se sorprendió al saber que el pedido que hizo el jueves por la mañana aún podía ser entregado al final del día, a pesar del pánico por el coronavirus.

“Hubo numerosas sustituciones de artículos”, le dice Mooney a CR, “así que claramente no puedes ser selectivo en este momento”. Pero agrega: “Me impresionó mucho hacer un pedido y recibirlo el mismo día”.

Pero entregar los alimentos tan pronto podría empezar a ser más difícil. Varios de los servicios como Shipt dicen que están viendo un fuerte incremento en la demanda, ya que las organizaciones de salud pública aconsejan a las personas que eviten los lugares concurridos debido al nuevo coronavirus.

De hecho, el negocio está en auge. Un competidor de Shipt, Instacart, dice que la semana pasada tuvo la mayor demanda de comestibles en la historia de la compañia. En la ciudad de Nueva York, donde se ordenó el cierre de restaurantes y bares, el servicio de entrega de víveres FreshDirect dijo a los clientes que está trabajando “las 24 horas del día para satisfacer la creciente demanda”.

Amazon también reconoció un gran aumento en las personas que compran alimentos en línea. La compañía está, según un portavoz, “trabajando sin parar para seguir entregando pedidos de comestibles a los clientes lo más rápido posible”.

Para tener una idea de cómo las empresas se están adaptando al entorno cambiante, CR contactó recientemente a varios servicios, incluyendo los que entregan paquetes de comida, como Blue Apron y HelloFresh, para saber cómo están entregando alimentos a los clientes de forma segura al mismo tiempo que se ajustan al repentino aumento de la demanda.

Espera retrasos, no escasez

En algunos casos, la creciente demanda de entrega de comestibles ya está dando lugar a una disminución de la velocidad. Un cliente habitual de Amazon Fresh en la ciudad de Nueva York le dijo a CR que el servicio no tiene plazos de entrega disponibles desde ahora hasta el 13 de abril, el último día que se puede seleccionar en este momento. (Amazon dijo esta semana que estaba buscando contratar 100,000 empleados nuevos de distribución).

Pero no hay razón para preocuparse por la escasez de alimentos en este momento. En un comunicado, el servicio de entrega de comestibles FreshDirect dijo que estaba recibiendo envíos continuos de alimentos y reabasteciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Aunque la demanda está haciendo que los plazos de entrega se llenen más rápido de lo habitual, seguiremos ampliando nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad”, dijo el comunicado.

Instacart dice que además de un aumento en la demanda, las compras al por mayor han aumentado. La compañía también reporta un aumento del 40% en los pedidos de clientes que envían suministros a otras personas y dice que los clientes deben esperar que la disponibilidad de entrega varíe según la tienda, dependiendo de la ubicación.

Las entregas “sin contacto” son una opción

Si te preocupa tener que interactuar con un repartidor de alimentos, algunos de los servicios tienen opciones en las que se entregan los comestibles sin que tengas que recibirlos o estar en casa.

Las entregas sin contacto están disponibles si compras alimentos en Prime Now, Amazon Fresh y Whole Foods Market. Simplemente elige la opción al finalizar la compra. Instacart presentó esta semana la opción “Deja la entrega en mi puerta” y la ha puesto a disposición de todos sus clientes. Doordash tiene una opción similar con ciertos supermercados.

Los servicios de paquetes de comida se mantienen al día

Un portavoz de Blue Apron dice que la compañía está “monitoreando cuidadosamente” su cadena de suministro y no sabe de ninguna interrupción hasta la fecha como resultado del coronavirus. “La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad”, dice un portavoz.

Un portavoz de HelloFresh, uno de los principales competidores de Blue Apron, también dice que la compañía no ha experimentado ninguna interrupción en su servicio. El portavoz subrayó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no han encontrado evidencia de que COVID-19 se pueda transmitir a través de los alimentos.

“La salud y el bienestar de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad”, dice el portavoz. “Para ello, hemos implementado medidas de seguridad adicionales, como el lavado de manos más frecuente y el saneamiento de nuestras instalaciones, junto con un acceso limitado a nuestro sitio de producción”.

La paciencia es la clave

El portavoz de Instacart ofreció algunos consejos para los clientes que parecen aplicables a cualquiera que pida comestibles o paquetes de comida. Estos incluyen planear y hacer los pedidos con mucha anticipación antes de que se agoten los suministros en casa y tratar de ser flexibles con respecto a los reemplazos cuando los artículos que deseas están agotados.

Mooney, la maestra de Michigan, también tuvo un bueno consejo: Consigue solo lo que necesitas. “Quiero decir, claramente está bien abastecerse de algunas cosas”, dice ella. “Pero no es necesario comprar tantos artículos como algunas personas lo están haciendo”.

FreshDirect hizo eco de este consejo en su declaración publicada en las redes sociales. “Por favor”, dijo la compañía a los clientes, “compren solo lo que necesitan para que podamos atender a tanta gente como sea posible”.

