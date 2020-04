Selena Gomez le confiesa a Miley Cyrus que es bipolar

La joven intérprete ha luchado contra la ansiedad y la depresión

Selena Gomez y Miley Cyrus hicieron un Instagram Live y se sinceró sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión. La intérprete de 27 años de edad confesó que es bipolar.

“Recientemente fui a uno de los mejores hospitales y hablamos sobre, que después de vivir tantas cosas a través de los años, me di cuenta que era bipolar”, dijo Gomez. “Eso me ayuda para cuando busque más información. No me asusta y eso a la gente le asusta”.

Gomez continuó hablando sobre su salud mental y cuenta que cuando se enteró, se empapó de toda la información y eso le quitó el miedo.

“Cuando estaba más joven, me asustaban los relámpagos y mi mamá me compró muchos libros sobre el tema y me dijo, ‘Entre más te eduques sobre esto, menos te va a dar miedo’, y eso eso me ayudo mucho”, agregó.