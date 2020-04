Andrew Lloyd Webber transmitirá en Youtube musicales de Broadway de forma gratuita

Cada sábado llegará un musical distinto

En las últimas semanas en que la mayoría de la población se ha quedado en sus casas para disminuir la propagación del coronavirus, muchos artistas y personajes del mundo del entretenimiento, han aprovechado para hacer llegar su arte hasta los hogares del público, ya sea mediante conciertos online o acercándonos al mundo del arte.

Andrew Lloyd Webber, uno de los compositores, escritores y productores más prestigiosos del teatro en las últimas décadas, transmitirá de manera gratuita en su canal de Youtube uno de sus prestigiosos musicales de Broadway cada semana, para ofrecer otra opción de entretenimiento a quienes se quedan en casa.

Esta iniciativa que lleva por nombre The Show Must Go On! iniciará el sábado 4 de abril con el musical The Amazing Technicolor Dreamcoat. La obra estará disponible durante 48 horas a partir de las 2 de la mañana. Los siguientes shows serán anunciados en los próximos días.