“Es como una película de terror, la policía no quiere levantar los cuerpos y los queman”: Jugador del Emelec de Ecuador

Leandro Vega narró lo que sucede en Guayaquil, Ecuador, el segundo país más afectado por el coronavirus en Sudamérica

La ciudad de Guayaquil, el epicentro de la pandemia del coronavirus en Ecuador, el segundo país con más muertes y contagiados reportados en todo Sudamérica, sólo debajo de Brasil, suma 3 mil 368 infectados y 145 decesos, según la cifras oficiales, aunque personas que viven de cerca esta situación, como el jugador del Emelec, Leandro Vega y otros usuarios de redes sociales, aseguran que el sistema de salud está colapsado y que hay más muertos en las calles de los que cuenta el gobierno, ya que se han visto cuerpos sin vida en las calles de la región y cremaciones públicas.

“Las imágenes (que circulan en redes sociales) son reales. Dejan a las personas muertas en la calle, en las veredas, en las casas. No los van a buscar y los queman. Es muy jodido lo que está pasando”, reveló en entrevista para el diario El Clarín, de su país natal Argentina.

Leandro Vega aseguró que los rumores son ciertos, en las calles de Guayaquil y en diversas ciudades del país, los cadáveres de las personas infectadas por Covid-19, son abandonados y quemados https://t.co/D33MuA09SO — El Universal (@El_Universal_Mx) April 4, 2020

Sobre el papel de las autoridades, el defensor central recalcó que están tomando un papel pasivo ante una emergencia que cada vez es más grave.

“Es real que (el gobierno) no quiere levantar los cuerpos; (por ello) los queman. Parece una película de terror. Uno cuando está viviendo esta situación, lo que más consume es las redes sociales y al no salir tanto, al estar en el foco de la infección lo ve y no lo cree, pero es cierto (lo de los muertos en la calle y las cremaciones públicas)”, acotó.

El futbolista también mencionó a un integrante del club, quien dio positivo por coronavirus hace unos días y lo utilizó como ejemplo para reforzar sus declaraciones.

“Sin ir más lejos, el utilero nuestro dio positivo; estuvo dos días tirado afuera del hospital, no lo atendían hasta que lo mandaron a su casa, hasta hoy está haciendo su rehabilitación. Te das una pauta de lo que pasa en Guayaquil, de lo colapsado que están los hospitales”, añadió.

“Los hospitales no se dan abasto, no hay espacio para la gente. He visto comentarios que le dan prioridad a la gente joven que a la grande. El utilero tiene 60 años y no lo atendieron“, finalizó.