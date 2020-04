¿Es saludable la dieta el sirope de arce?

La dieta de sirope de arce no contempla el consumo de alimentos sólidos, café ni alcohol

La dieta de sirope de arce es una dieta milagro, y esas dietas ofrecen promesas muy grandes en cambio de un desgaste importante. Siendo así, en los siguientes apartados repasaremos la dieta para comprobar o negar su peligrosidad.

¿Cómo es la dieta de sirope de arce?

Muy Saludable apunta que la dieta de sirope de arce es una dieta depurativa y desintoxicante que se caracteriza por un ayuno depurativo orientado a eliminar las toxinas presentes en tu cuerpo. En teoría, esta dieta debería contribuir a la regeneración de tu sistema digestivo.

Por un periodo de 10 días deberás consumir dos litros de un preparado con base a jarabe de arce que se compone con 150 miligramos de sirope de arce, el zumo natural de 4 o 5 limones, agua, y una pizca de pimienta de cayena roja.

En este periodo no puedes consumir ningún alimento sólido, alcohol ni café. Tampoco puedes consumir ningún medicamento mientras realizas la dieta porque eso complicaría el proceso de depuración. Y en la fase post-dieta solo podrás romper el ayuno con el consumo de frutas.

Dudas y peligros alrededor de la dieta de sirope de arce

Una crítica importante hacia la dieta de sirope de arce es su escaso aporte energético, cosa que se debe a las restricciones de alimentación que impone sobre quien la ejecute. Esto implica un mayor desgaste y cansancio en el transcurso del día.

Por otro lado, la dieta del sirope de arce se caracteriza por una ausencia de nutrientes esenciales, especialmente de vitaminas. El contenido vitamínico del jarabe de arce es nulo con excepción de una cantidad bastante reducida de vitamina B.

No es una dieta sugerida para la pérdida de peso, aunque su aporte de grasas sea realmente mínimo. Esto, no obstante, no es atendido por muchas personas, que piensan que con este régimen de alimentación podrán adelgazar.

La dieta de sirope de arce es una dieta peligrosa que debe ser evitada en la mayoría de circunstancias. Si quiere optar por una dieta más segura, pregúntale a un nutricionista cuáles planes de alimentación son idóneos para tus objetivos y que brinden garantías para tu salud.