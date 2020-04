Kimberly Flores baila como Jennifer López y desata lluvia de piropos

View this post on Instagram

Bueno quedó el reto, gracias a mi amigo @kevinrivas757 por videollamada enseñarme la coreografía 😂 me falta muchoooooo para llegar al #jlosuperbowlchallenge #jlotiktokchallenge pero lo hicimos 😍💃🏻 lo importante es que me divertí 🤣