Otro que se apunta: Marco Fabián quiere regresar a las Chivas

El jugador del Al Saad apuntó que no tiene diferencias con Tena y Pelaéz

En el pasado mercado de invierno se habló de un posible regreso de Marco Fabián a las Chivas, sin embargo, esto no ocurrió, el Rebaño se decantó por otros futbolistas y el jugador dejó la MLS para iniciar su aventura en el futbol de Qatar con el Al Sadd.

Fabián nunca ha negado su amor por el equipo que lo vio nacer y en un Instagram Live que tuvo con la periodista de TUDN, Valeria Marín, dejó claro que le gustaría regresar al Guadalajara y que no tiene problemas con Luis Fernando Tena y Ricardo Peláez, entrenador y director deportivo de los rojiblancos.

“Se habló que tenia diferencias con Peláez y con Tena, además, es mentira, llevo buena relación con ellos, no se dio por otras cuestiones, nada económico, nunca hubo una oferta formal. Pero a Chivas siempre lo llevo en el corazón y me gustaría volver a jugar ahí”, apuntó.

De igual manera, el futbolista comentó que por el momento está enfocado en su equipo, pero que si llegara una buena oferta de México la tomaría.

“Sí me gustaría, nunca digo nunca a nada, solamente que por ahora no es como que lo tenga en mente, trato de ser una persona que vive el presente, mi vida está aquí, tengo un contrato corto, ahora que pase esto veremos qué sucede, si se da un contrato de dos o tres años me quedaré acá, si no hay otras opciones, entre ellas México, de que me gustaría me gustaría”, agregó.

Marco Fabián ha jugado en dos periodos con el Rebaño, de 2007 a 2013 y en el 2015, antes de comenzar su aventura en Europa con el Eitracht Frankfurt.