Preguntas comunes sobre el coronavirus y los alimentos que consumes

Además de preocuparte por tener un amplio suministro de alimentos en la casa y sentirte ansioso por comprar en supermercados llenos, a las personas también les preocupa si pueden obtener COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, de los comestibles y la comida para llevar que están comprando.

Estas son las buenas noticias: “La ciencia sobre el coronavirus continúa desarrollándose, pero actualmente no hay evidencia de que la enfermedad se transmita por los alimentos”, dice Donald Schaffner, Ph.D., profesor distinguido en el departamento de ciencias de los alimentos en Rutgers University.

Esto se debe a que es un virus respiratorio, que se transmite principalmente de persona a persona en gotas de la respiración de alguien infectado cuando tose o estornuda. Aunque es posible contagiarte con el virus tocando una superficie donde las gotas han caído y luego te tocas los ojos, la nariz o la boca, esa no es la forma principal en que se propaga, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) , el Departamento de Agricultura (USDA) y la Organización Mundial de la Salud (WHO) dicen que no se sabe que los alimentos sean una vía de transmisión del virus. Y la información disponible de los brotes de SARS y MERS, causados ​​por coronavirus similares al que causa COVID-19, es alentadora. Según la OMS, la evidencia mostró que esas enfermedades no se transmitían por los alimentos.

Dicho esto, siempre tiene sentido practicar buenos hábitos de seguridad alimentaria. “Lo mismo que haces para prevenir la infección con bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos, como E. coli o salmonella, te protegería contra cualquier virus”, dice James E. Rogers, Ph.D., el director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de CR.

El principal: lávate las manos antes y después de preparar alimentos, y durante el manejo de carne cruda, aves, mariscos o huevos, así como antes de comer. Lava las frutas y verduras. No comas masa cruda (E. coli a veces se encuentra en la harina). Además, asegúrate de evitar la contaminación cruzada manteniendo la carne cruda separada de otros alimentos, usando tablas de cortar separadas para carne y verduras, y usa un termómetro para alimentos para garantizar temperaturas de cocción seguras. También debes refrigerar los alimentos perecederos y las sobras de inmediato.

De hecho, estos pasos son quizás más importantes en estos días. “Ahora no es el momento de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos y tener que buscar ayuda médica de los médicos que están sobrecargados en el manejo de pacientes con COVID-19″, dice Rogers.

Con toda la información contradictoria sobre el coronavirus y la situación que continúa evolucionando, sabemos que puedes tener preguntas sobre cómo reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Por lo tanto, les pedimos a los expertos que hablaran sobre preocupaciones importantes sobre la seguridad alimentaria específica del nuevo coronavirus.

P. ¿Se puede transmitir el coronavirus a través de los alimentos?

Es poco probable. Es posible que el virus pueda entrar en la comida si alguien infectado tose o estornuda en la comida, o si tiene el virus en sus manos y toca la comida.

Pero a diferencia de las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos, los coronavirus no se multiplican en los alimentos. “Muchas de las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos tienen la capacidad de multiplicarse en los alimentos, lo que significa que si la composición de los alimentos es correcta y las condiciones son correctas, un par de células bacterianas pueden convertirse en miles en poco tiempo”, dice Benjamin Chapman, Ph.D., profesor y experto en seguridad alimentaria en la North Carolina State University. “Los virus no son así, requieren un huésped vivo para crecer a medida que invaden las células del huésped y se apoderan de ellas para generar millones de partículas de virus más”.

P. ¿Cocinar la comida mata el coronavirus?

El virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, según la WHO. Es por eso que no necesitas cocinar los alimentos de manera diferente a lo que normalmente haces para la seguridad de los alimentos, dice Chapman.

La mayoría de las teorías sobre la temperatura necesaria para impactar el virus provienen de un solo estudio realizado en 2004 sobre el virus del SARS, no el nuevo coronavirus. “En ese artículo, mostraron la desactivación del virus, desde 10,000 partículas de virus hasta 1, después de 3 minutos a 149 grados”, dice Chapman. “Pero es importante tener en cuenta que no tenemos suficiente información sobre este nuevo coronavirus para saber si reacciona exactamente de la misma manera”.

Los expertos dicen que cocinar los alimentos a las mismas temperaturas requeridas para matar los patógenos que causan enfermedades transmitidas por los alimentos también puede matar el coronavirus que puede causar COVID-19. Eso es 145° F para carne de cerdo fresca, carne asada, filetes, chuletas y pescado; 160° F para platos de huevo y carne de res; y 165° F para aves de corral, carne molida, guisos y sobras, y para recalentar jamón precocinado.

P. ¿Las carnes y otros productos animales transmiten el virus?

Debido a que los primeros casos estuvieron relacionados con un mercado de animales vivos en China, algunas personas podrían haber pensado que sí. Pero no hay evidencia de esto.

Según un artículo en el International Journal of Hygiene and Environmental Health, “los síntomas principales en los pacientes han sido fiebre y síntomas relacionados con la respiración, por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio, muy poco probable por vía oral a través de los alimentos”.

¿Cómo se infectaron esas personas? La investigación aún continúa, pero se cree que el virus se originó en los murciélagos y luego se propagó a otro animal y luego a las personas. “Siempre que haya una estrecha asociación entre las personas y los animales vivos, existe la posibilidad de que un virus pueda saltar a otra especie”, dice Schaffner. “Hasta donde sabemos, los animales en este país no se ven afectados”, dice Schaffner. Además, la ruta principal de transmisión es de persona a persona.

P. ¿Son seguros los alimentos que se comen crudos, como frutas y verduras?

Teóricamente es posible que si alguien que está infectado estornuda directamente sobre una manzana, levantas esa manzana y luego te tocas la cara, podrías infectarte. “Pero es mucho más probable que te contagies estando parado cerca de esa persona junto al contenedor de manzanas”, dice Schaffner. Es por eso que el distanciamiento social requiere poner al menos 6 pies de espacio entre ti y otras personas. Y por qué deberías lavarte o desinfectarte las manos lo antes posible después de tocar cosas en el supermercado. “Esas son las cosas más importantes que puedes hacer para mitigar tu riesgo”, dice Schaffner. Y si te preocupas, puedes comer productos cocidos en lugar de crudos.

P. ¿Deberías lavar los productos de manera diferente a lo que normalmente haces?

Eso no es necesario. Simplemente lava las frutas y verduras en agua, usando un cepillo para verduras si lo deseas en vegetales duros, como manzanas o papas. “No recomiendo lavar los vegetales con jabón o una solución de cloro diluido, los cuales pueden causar malestar estomacal”, dice Schaffner. El vinagre no matará el virus, y tampoco hay evidencia de que los productos para lavar verduras lo hagan.

P. ¿Puedes recoger el virus del empaquetado de los alimentos?

Según los CDC, el coronavirus se transmite principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias. “No hemos visto alimentos o envases de alimentos como fuente de transmisión”, dice Chapman. Dicho esto, si tocas algo que tiene el virus y luego te tocas la nariz, boca u los ojos, podrías infectarte.

En el caso del envasado de alimentos, sin embargo, el riesgo es bajo. En un estudio preliminar publicado en The New England Journal of Medicine el 17 de marzo, los investigadores probaron la estabilidad del nuevo coronavirus en una variedad de superficies. Descubrieron que el virus permaneció en plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas. En el cartón, no encontraron virus viable después de 24 horas.

Pero el virus comienza a degradarse rápidamente. La vida media, o el tiempo que tarda la concentración de virus en bajar en un 50%, fue de 5.6 horas en acero inoxidable y 6.8 horas en plástico. La vida media en cartón fue un poco más de 3 horas, aunque los investigadores notaron que había una variación más amplia entre las muestras de cartón que analizaron que para el acero inoxidable o el plástico.

“El hecho de que el virus esté allí no significa que haya suficientes partículas viables para infectarte”, dice Rogers de CR. Y las posibilidades de que un paquete en particular estuviera expuesto a todos los factores que serían necesarios para que tuviera el virus en primer lugar también son bajas.

Puedes reducir aún más el riesgo si sigues los siguientes pasos: Lávate las manos cuando llegues a casa del supermercado. Coloca tus alimentos en una superficie que puedas limpiar. Desempaca tus alimentos, limpia la superficie y vuelve a lavarte las manos. Si estás muy preocupado, puedes limpiar frascos de vidrio, latas, tinas de plástico, etc., con una toallita desinfectante o transferir el contenido a un nuevo recipiente.

P. ¿Deberías preocuparte por los alimentos de áreas con muchos casos de coronavirus?

Según las actualizaciones de COVID-19 del Departamento de Agricultura, “no hay evidencia que respalde la transmisión de COVID-19 con productos importados y no hay casos reportados de COVID-19 en los Estados Unidos asociados con productos importados”. También es importante recordar que, a diferencia de las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos, el virus no se multiplica en los alimentos, y la investigación actual muestra que puede sobrevivir por un tiempo limitado en la mayoría de las superficies. Por lo tanto, incluso si un producto o empaque portara el virus, es probable que muera durante el transporte.

P. Un trabajador de una tienda donde compró alimentos tuvo un resultado positivo en la prueba de coronavirus. ¿Deberías tirar la comida?

Los expertos dicen que esto no es necesario. La FDA dice que no espera que los alimentos deban retirarse del mercado debido a preocupaciones relacionadas con el COVID-19. Es posible que escuches que las tiendas cierran durante unos días después de que un empleado da positivo. Según la FDA, esto depende de los requisitos estatales, pero las decisiones se basarán en el riesgo de transmisión de persona a persona, no en la seguridad alimentaria.

P. ¿Deberías evitar la comida para llevar o la entrega de restaurantes?

“No”, dice Chapman. “De hecho, lo veo como una muy buena alternativa ya que, a diferencia de las compras de comestibles, reduce en gran medida la necesidad de interactuar con otras personas”. La mayoría de los restaurantes han implementado prácticas de entrega o recogida sin contacto que permiten a las personas pagar por adelantado su comida y recibirla sin acercarse a otro ser humano. “El mayor factor de riesgo para la enfermedad es interactuar estrechamente con otras personas, y repartos sin contacto elimina eso”, dice Chapman. Para reducir aún más tu riesgo, transfiere tu comida a un plato cuando la obtengas, desecha los envases y luego lávate las manos antes de comer.

P. ¿Podría un empleado de un restaurante enfermo contaminar tu comida?

En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, principalmente para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos: salmonella, E. coli, shigella, norovirus y el virus que causa la hepatitis A. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus contamine tu comida. Además, la FDA recomienda que durante este tiempo las instalaciones de alimentos “redoblen los esfuerzos de limpieza y saneamiento para controlar los riesgos que puedan estar asociados con los trabajadores que están enfermos, independientemente del tipo de virus o bacteria”.

P. ¿Deberías lavar las bolsas de supermercado reutilizables?

Puede ser más seguro cambiar a bolsas desechables de un solo uso durante este brote, pero los expertos dicen que no es necesario. “Lavo mis bolsas de tela reutilizables después de cada viaje a la tienda de comestibles”, dice Chapman. “No tenemos ninguna evidencia de que transmitan enfermedades, pero es una práctica inteligente”. Lavar las bolsas de supermercado evitará que las bacterias transmitidas por los alimentos se multipliquen. Cuando llegues a casa de la tienda, guarda tu comida, echa las bolsas a la lavadora con agua caliente y luego lávate las manos.

P. ¿La FDA y el USDA siguen trabajando para prevenir, detectar y rastrear enfermedades transmitidas por alimentos?

Estas agencias gubernamentales son responsables de la seguridad del suministro de alimentos del país, incluido el monitoreo de productos importados, la inspección de las instalaciones de procesamiento de alimentos y el establecimiento de protocolos de seguridad para las instalaciones de alimentos. Continúan las inspecciones del USDA en los mataderos de carne y aves para detectar bacterias como E. coli y salmonella.

Para proteger a sus inspectores, la FDA, que supervisa todos los demás alimentos, ha reducido sus inspecciones de rutina, que se realizan cada pocos años en función de un análisis de riesgos. Pero la agencia dice que las inspecciones que considera de misión crítica continuarán y que aún responderá a brotes transmitidos por alimentos.

“Estamos pensando en el futuro, sin embargo, y alentando al USDA a mantenerse vigilante sobre la supervisión de las prácticas de saneamiento en las plantas de carne y aves de corral, y ser transparente sobre el número de inspectores que dan positivo o se enferman con COVID-19”, dice Brian Ronholm, director de política alimentaria de CR. Ronholm mandó una carta a Mindy Brashears, la subsecretaria de seguridad alimentaria del USDA , el 31 de marzo explicando las preocupaciones de CR.

“No nos preocupa que la carne se contamine con el nuevo coronavirus”, dice, “pero queremos controlar continuamente la seguridad general del suministro de carne y aves”.

El USDA no supervisa la seguridad de los trabajadores, solo la seguridad de los alimentos, pero Ronholm dice que estamos en una situación en la que ambas se superponen. “Si los niveles de personal en las plantas disminuyen debido a enfermedades, es crucial que las inspecciones de sanidad y seguridad alimentaria que protegen a los consumidores contra las enfermedades transmitidas por los alimentos no se vean afectadas”, dice. Las plantas de carne y aves de corral deben ser inspeccionadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); de lo contrario, no pueden funcionar. En el peor de los casos, si no hubiera suficientes inspectores en una planta cárnica o avícola determinada, esta planta tendría que cerrar, lo que posiblemente tendría consecuencias para la disponibilidad de carne o aves de corral para los consumidores.

Nota del editor: Este artículo publicado originalmente el 30 de marzo, fue actualizado para incluir información de comunicaciones entre CR y el USDA.

