¿Cuál es la mejor hora para cenar si estás a dieta?

Así como has implementado horas exactas para desayunar y almorzar, también debes hacerlo para cenar

Elimparcial.com afirma que muchos nutriólogos recomiendan cenar 3 horas antes de dormir, para evitar afectar el descanso o traer consecuencias a la alimentación.

Sabemos que para muchos es difícil comer y cumplir estas horas de reposo antes de descansar, ya sea porque llegan tarde a casa y solo comen para no dejar pasar la cena, porque realmente solo piensan en dormir.

Lo otro que sabemos es que cenar temprano también es difícil pero los expertos recomiendan hacerlo entre las 18:00 y 18:30 hrs, para promover un gasto mayor de calorías y acelerar la digestión.

Hay que recordar que el metabolismo se ralentiza y el rendimiento físico se vuelve más pesado si comemos muy tarde. Teniendo efectos negativos sobre el aumento de peso. Además que para muchos comer tarde resulta molesto con presencia de pesadillas durante el sueño.

El sistema europeo alimenticio recomienda no cenar después de las 20:00 hrs, y por supuesto esperar 3 horas antes de dormir. Puede que ahora estés pensando que no puedes lograrlo, pero intentarlo no cuesta nada y de seguro te ayudará a perder peso.

Alimentos beneficiosos para la pérdida de peso

Además de cenar temprano también tienes que equilibrar una alimentación balanceada durante todo el día. Principalmente consumiendo frutas y vegetales frescos, a la vez que agregas alimentos ricos en Omega 3 y alimentos que contengan triptófano.

Estos últimos incluyen frutos secos, leche, cerezas y yogur. Al consumirlos te ayudarán a estimular la producción de melatonina, la hormona que mejora el sueño nocturno.

Por su parte, los alimentos a controlar son los hidratos de carbono: arroz, pasta, papas y pizza. Si los consumes, lo mejor es que sea a horas del mediodía para que el cuerpo pueda quemar sus calorías y al mismo tiempo utilizar su energía.

No excedas el consumo de alcohol, si es posible evítalo por completo. Tampoco consumos comida basura que tiene mucho aporte calórico, sobre todo las carnes rojas y las frituras que aumentan el insomnio e interrumpen la buena digestión.

Si desde ahora implementas una hora fija para cenar entre las dos que te hemos recomendado, tu cuerpo te lo agradecerá acelerando el metabolismo, promoviendo el sueño y eliminando la grasa adherida que te hace lucir esos kilos de más.