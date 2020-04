Lis Vega graba un video exponiendo las partes más sensuales de su anatomía con poca ropa

View this post on Instagram

NO DIGAMOS QUE VAMOS HACER CUANDO ESTO ACABE, MEJOR DIGAMOS QUE YA NO VAMOS HACER Y QUE APRENDIMOS, TODA CRISIS INTERNA Y EXTERNA TRAE RENACIMIENTO, APRENDAMOS A LEER NUESTRA ALMA, CUERPO, QUE TODO VALGA LA PENA DENTRO Y FUERA DE NOSOTROS. AMO LA MEDITACION EN LAS MAÑANA, RETOMANDO LOS MEJORES MOMENTOS EN MI VIDA, ESTAR CONMIGO MISMA ME ELAVA A OTRO NIVEL DE CONCIENCIA, #LAPOETADELOURBANO #OMNAMAHSHIVAYA #yomequedoencasa #QUEDATEENCASA #stayhome #ommanipadmehum #goodvibes #goodnight🌙 #teamvega 🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉