La tanguita hilo dental de Suzy Cortez que desaparece entre su voluptuosidad

Una tanguita color rojo pasión enciende a sus fans

Suzy Cortez es una de las mujeres más seguidas en redes sociales. La Miss Bum Bum es sensual por naturaleza y sabe cómo encender a todos sus seguidores.

No hay día que no pase que Cortez no comparta una foto atrevida que deje poco a la imaginación. Para una serie de imágenes, Suzy dejó ver de más portando una tanguita hilo dental que dejó expuesta toda su retaguardia.

Las imágenes las ha usado para promocionar su cuenta de Only Fans donde comparte contenido aún más atrevido para quienes se suscriben a su canal.

Hi guys!!! Subscríbete ahora mismo para tener acesso! Para todo contenido hot 50% OFF!!! 📸🎥 https://t.co/rLe1KYjVMs pic.twitter.com/wAUrvyC8Hx — Suzy Cortez (@SuzyCortez_) April 6, 2020

