A Ninel Conde se le marcó toda la retaguardia con unos leggings rojos

De ti depende cómo sales de esta #cuarentena: yo decido salir de esto siendo un mejor ser humano y aprovechar para mejorar como persona, en Salud, emociones, espiritual y físicamente . Deja de preocuparte y comienza a ocuparte #sisepuede #mimejorterapia 💃🏻 @lolita_aca @conde.tips