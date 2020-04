Kourtney Kardashian y su pronunciado escote que le llegó hasta su retaguardia

La mayor de las Kardashian volvió a dejar toda su espalda al descubierto con un vestido que tiene la cara de un tigre

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de La Opinión puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

Luego de la super pelea entre Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, la mayor de la dinastía decidió volver a sus publicaciones frívolas, llenas de sensualidad y glamour. A sus 40 años, Kourtney está más bella que nunca. En esta oportunidad, se dejó ver con un vestido que por atrás tenía un escote que le llegaba a donde comienza su trasero. Ya sabemos que este tipo de aberturas son las preferidas de Kourt.

Por delante, el vestido de la firma Roberto Cavalli, llevaba la cara y el cuerpo de un tigre a manera de estampado, lo que reforzaba aún más el look sensual y salvaje de la influencer.

En cuanto a si Kourtney seguirá en el reality de Keeping Up With The Kardashians, pues aún no se sabe. Después de la discusión con su hermana, es incierto el futuro de Kourt dentro de la esfera pública. Habrá que esperar a que se pronuncie al respecto.

Por lo pronto, les dejamos aquí la foto de la parte de adelante del vestido de tigre y escote que lució Kourtney Kardashian.