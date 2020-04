Consumir agua de cáscara de piña es un grandioso remedio con grandes propiedades terapéuticas, entre las que se destacan sus beneficios depurativos, antiinflamatorios y digestivos

A todos nos llega ese momento en el que subimos de peso, sin darnos cuenta y es que con el paso de los años el metabolismo se hace cada vez más lento y también en muchas ocasiones el estilo de vida que seguimos no ayuda; vivir de manera sedentaria, no realizar actividad física, altos niveles de estrés, no dormir bien y una alimentación deficiente, todo influye.

Sin embargo existen alternativas de origen natural que resultan un gran aliado cuando queremos bajar de peso, desintoxicar el organismo y liberarlo de líquidos, grasas, toxinas y material de desecho retenido. La naturaleza nos brinda alimentos con un gran poder medicinal entre los que se destacan aquellos que brindan beneficios diuréticos, tal es el caso de la cáscara de piña que normalmente la solemos tirarla automáticamente.

Las bondades de la cáscara de piña:

La piña es una fruta que brinda inmensos beneficios nutricionales y medicinales, en gran parte se debe a su poder antioxidante y a su extraordinario aporte en vitaminas, minerales y fibra. Una de las grandes cualidades de la piña se encuentra en su contenido en una enzima llamada bromelina, que se asocia con maravillas terapéuticas y que se encuentra en su mayoría en la cáscara de la piña, entre las principales se encuentran las siguientes.

La cáscara de piña es considerada uno de los más potentes depurativos y diuréticos de la naturaleza, esto se debe en gran parte a su alto contenido en agua, fibra y polifenoles. Es por ello un gran aliado para bajar de peso, eliminar toxinas y líquidos retenidos.

es considerada uno de los de la naturaleza, esto se debe en gran parte a su Es por ello un gran aliado para Consumir agua o infusión de cáscara de piña es un grandioso remedio para combatir los procesos inflamatorios del organismo , esto se ve reflejado de manera sumamente positiva en el sistema digestivo ya que ayuda a combatir la hinchazón e inflamación.

es un grandioso remedio para , esto se ve reflejado de manera sumamente positiva en el ya que ayuda a Su buen contenido en fibra es eficaz para eliminar los altos niveles de colesterol en la sangre, lo que beneficia directamente el funcionamiento del corazón y en general del sistema cardiovascular. También debido a sus propiedades diuréticas y su alto contenido en potasio es un buen aliado para combatir la hipertensión.

es eficaz para eliminar los en la sangre, lo que y en general del También debido a sus y su es un buen aliado para Es un buen aliado para depurar al sistema renal y hepático , promueve la eliminación de sustancias tóxicas e impurezas , a través de un aumento en la producción de orina. Consumir agua de cáscara de piña es una buena recomendación para tratar los síntomas de cálculos renales.

, promueve la eliminación de , a través de un Consumir agua de cáscara de piña es una buena recomendación para tratar los La ingesta de agua de cáscara de piña es altamente recomendable para los deportistas, esto se debe a sus grandiosos beneficios para recuperar el daño muscular causado por el ejercicio.

es altamente recomendable para los deportistas, esto se debe a sus para causado por el Sus propiedades depurativas, también resultan un gran aliado para mejorar la circulación sanguínea.

¿Cómo consumir cáscara de piña?

Las dos alternativas para consumir correctamente cáscara de piña son en infusión o agua, ambas versiones gozan de las mismas propiedades y las puedes consumir según tus preferencias. Es importante que consideres la ingesta de entre 4-6 vasos de agua de cáscara de piña al día, los puedes dividir de la siguiente manera: